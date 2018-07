Medicii de familie cer Guvernului sa le dea bani la rectificarea bugetara: Abia supravietuim sa tinem cabinetele deschise

Cati bani cer medicii de familie

Medicina de familie e o ramura subfinantata de ani de zile. Desi sunt prima linie in relatia cu pacientii, deci o veriga esentiala in sanatatea publica, ei nu sunt bugetari, nu au beneficiat de nicio majorare data in acest an pe Legea Salarizarii, in schimb, au fost atinsi de efectele "revolutiei fiscale"."Medicina de familie este deja nepermis de mult neglijata, de aceea, am decis sa revenim la decidentii actuali pentru a solicita sume suplimentare la proxima rectificare bugetara, pentru a putea prioritiza dezvoltarea medicinii de familie ca sa putem sa supravietuim.Am pregatit un material in care demonstram nevoia alocarii unor fonduri suplimentare pentru a putea creste veniturile personalului medical si pentru a mentine functionarea cabinetelor noastre", a declarat dr. Marina Pircalabu, presedinte interimar la Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).In scrisoarea transmisa catre Guvern, Ministerul Sanatati, Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Prefecturii Bucuresti, medicii de familie au atasat si calcule care arata ca sunt la limita supravietuirii.Ei arata ca minima crestere a finantarii in 2018 poate acoperi strict cresterea costurilor pentru mentinerea functionarii cabinetelor, fara a permite nicio investitie sau fara a putea face posibila vreo crestere a veniturilor personalului, respectiv medici si asistente medicale."Medicii de familie lucreaza in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, deci veniturile cabinetelor provin din plata serviciilor medicale, din FNUASS (Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate).In cabinetele de medicina de familie, medicii si asistentii fac parte din sistemul public de sanatate si este echitabil sa aiba venituri similare celorlalti medici si asistenti care realizeaza servicii medicale in sistemul public de sanatate, pentru a nu se produce dezechilibre majore in sistem, cu consecinte greu de depasit.Deja asistentele medicale se indreapta spre spitale, datorita salariilor mai mari. Tinerii medici nu vor sa mai aleaga la rezidentiat medicina de familie", se arata in scrisoarea medicilor de familie.Acestia cer sa le fie alocat intre 9 si 17% din FNUASS, cat este intoate tarile europene, "pentru a avea o asistenta primara robusta, care sa fie capabila sa asigure intreaga gama de servicii necesare populatiei la acest nivel, pentru a degreva esaloanele superioare de apelari inutile, pentru a echilibra cheltuielilein sistem". In anul in curs, pentru medicina de familie e alocat 5,83% din FNUASS.AMP arata ca, pe an, costurile medicinei de familie, fara Centre de Permanenta, se ridica la 3.469.868.916 de lei."Aceasta suma reprezinta minimul necesar pentru functionarea unui cabinet in 2018, fara dotare cu aparatura, fara renovari si fara alte investitii.In consecinta, solicitam ca, destinata cresterii finantarii AMP", se arata in scrisoare.Medicii de familie atrag atentia si ca e nevoie de bani pentru functionarea Centrelor de Permanenta, care sunt finantate prin sume repartizate de la Ministerul Sanatatii.cu acoperirea cheltuielilor acestora pentru primul trimestru.La solicitarea Ministerului Sanatatii a fost disponibilizata o alta suma din Fondul de Rezerva, care va acoperi cheltuielile serviciilor efectuate in lunile aprilie, mai si o parte din iunie, restante la plata in acest moment."Costul serviciilor efectuate lunar in Centrele de Permanenta este de aproximativ 12.500.000 lei. Devine necesar a fi asigurata suma pentru plata serviciilor care vor fi efectuate in lunile iulie - noiembrie 2018, deoarece serviciile din luna decembrie 2018 se vor plati in luna ianuarie a anului viitor, deci este nevoie sa fie asigurata suma pentru urmatoarele 5 luni din 2018, adica 62.500.000 lei.Deoarece au fost infiintate si alte Centre de Permanenta in 2018, solicitam suma totala de 70.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor acestora pana la finalul anului", se mai arata in scrisoare.Medicii de familie isi arata disponibilitatea sa participe la intalniri si discutii cu reprezentantii autoritatilor pentru a preveni o situatie de criza.Amintim ca, la inceputul acestui an, medicii de familie au protestat si au decis sa nu mai acorde servicii decontate de casele de sanatate, cum ar fi trimiterile sau retetele compensate, deoarece autoritatile au ignorat toate solicitarile lor pentru a gasi solutii pentru o functionare mai buna a sistemului medical primar.In urma promisiunilor primite, ei au renuntat la protest, insa nu s-a schimbat nimic de atunci.