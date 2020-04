Medicii de familie explica diferenta dintre avizul epidemiologic si adeverinta de la DSP. Cum se obtine concediul medical de carantina

LIVE

In plus, nici nu mai este necesar avizul pentru persoanele care nu au avut simptome in cele 14 zile de izolare la domiciliu, ci doar pentru cele care s-au aflat in carantina in spatii special amenajate de autoritati. Acest act il elibereaza DSP, subliniaza medicii de familie."Deoarece in continuare cabinetele de medicina familiei din tara se confrunta cu solicitari pentru eliberarea de documente necesare persoanelor care s-au aflat in izolare la domiciliu, precizam urmatoarele:-> Avizul epidemiologic este doar o dovada necesara persoanelor care au fost izolate pana pe 25 martie, dovada care arata ca nu reprezinta un pericol pentru sanatatea publica si pot reveni in comunitate. Este similar avizului epidemiologic necesar copiilor la gradinita, dupa o absenta cauzata de boala.Din 25 martie, dupa modificarea legislatiei referitoare la izolarea la domiciliu,. Avizul epidemiologic", se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie.Medicii mai atrag atentia ca adeverinta de la DSP e un document diferit de avizul epidemiologic: "Este un document justificativ care sta la baza eliberarii certificatului de concediu medical, certificat care sta la baza platii indemnizatiei de concediu medical (75% din salariu)".Astfel, persoanele care ies din carantina au nevoie de adeverinta de la DSP, apoi se pot duce la medicul de familie pentru a obtine certificatul de concediu medical pentru carantina."Avizul epidemiologic si adeverinta sunt doua documente complet diferite si folositoare in situatii complet diferite. Termenii aviz si adeverinta nu pot fi folositi pentru acelasi document.", se mai arata in comunicat.A.D.