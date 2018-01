"Medicii de familie potesteaza de-a surda".

Ziare.

De incompetenta nu ma indoiesc. Daca n-ar fi fost discutabila priceperea unor inalti functionari din zona sanatatii, n-am fi avut o epidemie de rujeola soldata pana acum cu 38 de decese , nici n-am fi auzit de cazurile doctorilor Burnei sau Lucan, de plecarea tinerilor absolventi in lume sau de cardurile de sanatate care - dupa atatia ani de la implementare - inca si acum functioneaza mai precar decat orice program instalat pe computerele noastre de acasa.Reaua intentie n-as vrea s-o exemplific, desi imi sta pe limba raspunsul de anul trecut al ministrului Bodog, care respingea solicitarea doctorului Arafat privind achizitia de noi ambulante, cu explicatia: "este o solicitare politicianista". Auzi, cine si cui ii vorbeste de politicianism!Dupa multa tevatura, s-a aprobat totusi solicitarea, dovedindu-se ca politicianist era ministrul si nu specialistul Arafat, care a pus pe baze noi serviciile de urgenta din tara.Banuiesc ca demnitarii din Guvern, subordonatii lor directi si poate subalternii subordonatilor nu prea viziteaza medicul de familie, ba mai curand as zice ca nici n-au calcat vreodata in asemenea cabinet.Daca ar calca pe acolo, orice responsbail din Ministerul Sanatatii ar sti ca o consultatie la medicul de familie dureaza cam 15-20 de minute, din care in 3-4 minute are loc consultatia propriu zisa, iar in rest medicul valideaza cardul, citeste datele de pe monitor, introduce date noi, redacteaza recomandari, scrie retete si citeste scrisorile medicale aduse de pacient de la specialisti.Dar niciun timp pierdut nu mi se pare mai bizar, decat pauza generala la care asista atat el, cat si pacientul din fata lui, plus cei care asteapta afara pe scaune, atunci cand "reteaua este foarte incarcata" si nu raspunde prompt.Peste tot in Europa, cardul de sanatate este facut ca sa usureze munca medicului, nu s-o complice. Intermitentele in sistem ma fac sa ma gandesc ca serviciile IT ori au fost contractate de niste nepriceputi, ori au fost alocate pe cu totul alte criterii decat calitatea serviciilor.In opinia mea, este un sacrilegiu sa pui medicul, om cu pregatire indelungata, sa intocmeasca registre, sa completeze formulare, sa scrie retete, sa redacteze raportari catre esaloanele superioare. Stiu, va spune cineva ca, pentru asa ceva, pe medic il poate ajuta o asistenta.Asta, fireste, daca are. Dar dezastrul in sistemul de sanatate este total. Nu numai medicii si-au luat zborul, ci si asistentele, ba chiar infirmierele. M-a ingrozit o propunere guvernamentala, ca studentii sa semneze in viitor angajamentul de a despagubi statul cu valoarea studilor universitare, in cazul in care parasesc tara.Nu, zau? Dar cele liceale? Dar clasele elementare? Dar gradinita? Asa ceva nu s-a vazut nici macar in tarile africane. In tara noastra, si nu numai la noi, medicii au constituit totdeauna o categorie respectata de predecesorii nostri.Imi aduc aminte de vremea cand eram copil, prin anii '30 ai secolului trecut. Institutia medicului de familie nu era statuata ca astazi. Orice familie care se respecta contacta din timp un medic si, cand cineva din acea familie simtea ca-l doare, ceilalti trimiteau o birja dupa medic (taxiurile erau inca putine).Medicul asculta pacientul prin batista pusa pe spinare (stetoscoapele erau rare), il pipaia cu miscari savante, il cerceta in gat cu coada linguritei, ii studia limba cu lupa, cerceta urechile, verifica ochii pe sub pleoape, punea pacientul sa parcurga cativa pasi, ii verifica antecedentele de sanatate, tragea concuzia si prescria reteta.Concluzia si reteta durau doua minute, iar consultul o jumatate de ora, afara de cazul cand te trimitea la specialist. Simteai ca esti pe mana unui medic, nu a unui functionar.Sa-mi fie iertat, dar astazi medicul de familie nici pentru atata consultatie n-are timp. Intrat pe mana lui, te simti ca in fata unui functionar, nu a unui medic. Iar, cand medicul devenit functionar isi revendica pretentiile pentru ca sa poata lucra ca un adevarat medic, este servit cu un raspuns derizoriu, precum cel exprimat deunazi de insusi ministrul dr. Bodog Stilul in care ministrul Sanatatii, in loc sa gaseasca solutii la problemele medicilor de familie, le baga pumnul in gura cu asemenea explicatii politicianiste, ma face sa simt ca acolo nu hotarasc nici medicii, nici functionarii. Numai politrucii.