Medicii de familie se declara jigniti dupa ce ministrul Sanatatii le trimite fortat 400 de rezidenti fara post

Ziare.

com

Am vrut de atunci sa aflam cum vad medicii de familie masura, daca e buna, daca ii ajuta. Reprezentantii Societatii Nationale de Medicina de Familie ne-au spus ca asteapta sa vada exact ce prevede memorandumul, pentru ca situatia poate sa fie fie buna, fie rea. Mai exact, Guvernul fie forteaza peste 400 de tineri in medicina de familie, indiferent de optiunile lor, fie face rezidentiat pe post, astfel incat sa fie ocupate locurile neacoperite, pentru niste oameni care sa ajunga acolo dupa ce-si termina rezidentiatul si au specialitatea data.Medicii de familie sperau ca este vorba de a doua varianta, avand in vedere ca se confrunta cu un deficit de ordinul multor sute. O saptamana mai tarziu s-au lamurit insa ca este prima varianta, asa ca Societatea Nationala de Medicina Familiei a transmis un comunicat in care acuza Ministerul Sanatatii ca trateaza aceasta specialitate ca pe una in care nu e nevoie de performanta si poate fi trecuta "la si altele". Mai mult, SNMF sustine ca a aflat de acest lucru din presa, ministerul neconsiderand ca ar fi necesar sa ii consulte pe cei direct implicati."Medicina de familie este o specialitate medicala recunoscuta in Europa si in Romania. Aceasta profesie necesita 6 ani de pregatire universitara si inca 4 ani de pregatire in rezidentiat, urmati de examenul de specialitate. Intrarea in rezidentiat se face pentru toate specialitatile medicale prin concurs, pentru un numar de locuri stabilit de Ministerul Sanatatii siA jigni profesia de medicina familiei considerand ca tinerii care nu au reusit sa obtina un loc la rezidentiat pot sa fie dirijati automat catre medicina de familie este defaimator, pagubos pentru sistemul medical si daunator pentru calitatea viitorilor profesionisti! Medicina de familie este o specialitate medicala vocationala. Pentru a deveni profesionisti adevarati este nevoie de implicare si efort. Acest lucru nu se va realiza daca tinerii medici nu isi aleg specialitatea dorita si nu se pregatesc conform regulilor europene ale secolului XXI.Se induce ideea complet gresita ca in medicina familiei nu este nevoie de performanta, ori, in situatia dramatica in care jumatate din pacientii romani sunt in mediul rural si mai bine de un sfert din acestia beneficiaza DOAR de asistenta medicala primara, gasim ca Ministerul ar trebui sa fie preocupat ca in aceste regiuni sa ajunga medicii cel mai bine pregatiti si sa stimuleze acest deziderat, in loc sa il descurajeze, asa cum se intampla in prezent!In acest sens, ne dorim ca medicii care vor practica medicina familiei sa o faca prin propria lor alegere, prin castigarea unui loc la rezidentiat si nu ca o solutie 'de avarie'. Cu atat mai mult in actualele conditii, in care medicina de familie este in mod constant devalorizata si discriminata, multi dintre tinerii nostri colegi nu isi vor dori sa practice aceasta profesie si se vor indrepta ulterior spre alte specialitati medicale", se arata in comunicatul transmis de Societatea Nationala de Medicina Familiei In continuare medicii de familie atrag atentia ca in mai toate specialitatile este deficit mare de cadre medicale, asa ca "solutia corecta pentru tinerii nostri colegi este ca Ministerul Sanatatii sa dimensioneze corect nevoile de specialisti din diverse domenii medicale si sa se organizeze concursuri de rezidentiat care sa tina cont de aceste realitati"."Actuala modalitate de a forta alegerea medicinei de familie ca alternativa pentru un temporar esec al unor tineri absolventi de medicina, este o 'solutie' nerealista si discriminatorie, inechitabila pentru cei care au ales prin propria vointa aceasta specialitate si care au parcurs pasii firesti in obtinerea dreptului de a o practica", isi incheie medicii de familie punctul de vedere.