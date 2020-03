Medicii de familie trag un semnal de alarma: Putem deveni victime sau potentiale surse de infectie

LIVE

Acestia avertizeaza, intr-un comunicat de presa remis, ca nu au materiale de autoprotectie si dezinfectie."Suntem in pragul preluarii multor responsabilitati pe masura ce transmiterea infectiei cu SARS-CoV-2 va deveni una comunitara. Rolul nostru, al medicilor de familie, va creste exponential.Aceasta perspectiva ne gaseste nepregatiti din punct de vedere tehnic deoarece nu avem resursele de autoprotectie si dezinfectie pe care asteptam sa le primim gratuit. Desi ne-am aratat disponibilitatea de a achizitiona materiale de protectie (chiar la preturi mult mai mari decat cele anterioare pandemiei), in acest moment nu avem de unde sa achizitionam astfel de materiale", transmit medicii de familie.Ei precizeaza ca va creste nevoia de asistenta medicala a populatiei, concomitent cu riscul de infectare a personalului care lucreaza in cabinetele medicale.In plus, sustin ca obligarea medicilor de familie sa desfasoare activitati nemedicale in afara cabinetelor pe de-o parte va scadea capacitatea acestora de a oferi asistenta medicala, iar pe de alta parte va creste riscul de infectare a medicilor de familie cu noul coronavirus, ceea ce va lasa populatia deservita fara asistenta medicala primara in zona respectiva."Acest fapt va aglomera Unitatile de Primire Urgente ale spitalelor si va obliga pacientii sa parcurga distante mari, fapt ce trebuie evitat pe cat posibil pe perioada epidemiei.Pe durata unei epidemii, interesul comun al medicilor si pacientilor este reducerea numarului de consultatii ne-necesare, dar acest lucru trebuie dublat de asigurarea unor venituri constante la nivelul mediei ultimelor trei luni chiar daca numarul de consultatii este scazut si chiar daca medicul intra in carantina sau izolare, in mod similar cu atitudinea fata de finantarea spitalelor", se mai arata in comunicat.Referitor la decontarea a opt consultatii pe ora in loc de patru, medicii spun ca e "aparent o oferta generoasa, dar presupune de fapt vigilenta sporita si efort suplimentar care incumba responsabilitate majora si nu rezolva scaderea finantarii medicilor de familie pe perioada epidemiei"."O astfel de scadere a finantarii nu trebuie sa se intample in aceasta perioada de epidemie si mai ales cu personalul medical. Practic, intr-un razboi epidemiologic, incercam sa facem economie dar nu pe seama medicilor, oricare ar fi ei.In acelasi sens, in curand vom fi asaltati de solicitari de eliberare a concediilor medicale pentru carantina sau (auto) izolare desi noi nu am avut o informare uniforma si clara, iar comunicarea cu DSP nu da semne de imbunatatire.De asemenea, ni se permite prescrierea medicamentelor fara limitele impuse de HG 720/2008 si fara card de sanatate insa avem semnale din teritoriu ca, din motive tehnice, unele farmacii nu pot elibera fractionat aceste prescriptii", mai semnaleaza, intre altele, SNMF.In fine, Societatea Nationala de Medicina Familiei cere rezolvarea acestor neajunsuri."Este esential sa ne pregatim temeinic pentru zilele ce vor urma, sa dam dovada de profesionalism si solidaritate si sa sustinem o comunicare profesionala permanenta, cu semnalarea prompta a sincopelor din sistem, actiuni care ne vor ajuta sa depasim impreuna aceste momente dificile ale profesiei noastre", conform sursei citate.