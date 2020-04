Medicii de familie vor si ei 500 de euro in plus pe luna de la Guvern: Sa corecteze aceasta grava discriminare!

LIVE

"Am aflat cu surprindere prin intermediul mass-media desprecare lucreaza in asistenta medicala primara din Romania, adica peste 10.000 de medici specialisti in medicina de familie si peste 15.000 de asistenti medicali generalisti care lucreaza in cabinetele de medicina familiei., doar pentru 75.000 de cadre medicale - medici, asistenti medicali, personal care deserveste ambulantele, personal paramedical - care lucreaza exclusiv in spitalele publice, in serviciile de ambulanta si SMURD", se arata intr-un comunicat al Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie remisMedicii de familie cer Executivului sa le ofere si lor masurile de protectie pe care le-a oferit deja si continua sa le ofere personalului medical si paramedical din spitalele si unitatile publice din sistemul medical romanesc."Mentionam ca, desi au statut de unitati medicale private, cabinetele de medicina familiei asigura servicii medicale in sistemul public de sanatate, fara contributie personala sau coplata a pacientului atunci cand acceseaza serviciile de asistenta medicala primara - medicina de familie.Mai mult,, fara a beneficia de sprijinul si de masurile de protectie pe care Guvernul Romaniei le-a oferit deja si continua sa le ofere personalului medical si paramedical din spitalele si unitatile publice din sistemul medical romanesc", se mai arata in comunicat.Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie solicita astfel Guvernului sa le demonstreze respectul cuvenit si sa corecteze "aceasta grava discriminare"."Va solicitam sa luati masurile care se impun pentru a corecta aceasta grava discriminare si pentru a demonstra respectul cuvenit medicilor specialisti in medicina de familie si asistentilor medicali generalisti care lucreaza in cabinetele de medicina de familie din Romania, prezenti la datorie in lupta cu pandemia COVID-19.Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie isi manifesta toata disponibilitatea pentru a participa la consultari cu institutiile abilitate in vederea identificarii modalitatii de plata a stimulentului de risc catre cabinetele de medicina familiei", incheie comunicatul.Luni, Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta prin care 75.000 de cadre medicale care lupta impotriva coronavirusului beneficiaza de un stimulent lunar de 500 de euro . Amintim ca zeci de mii de medici au atrans atentia ca, daca nu li se va da posibilitatea sa il refuze sau sa il doneze, vor demisiona, considerandu-l jignitor atat timp cat nu li se asigura echipamentele necesare protejarii lor si a pacientilor.