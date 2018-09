Medicii din Romania cer un registru al pacientilor cu boli neurologice rare: Fara el suntem in ceata

Ziare.

com

Presedintele Societatii pentru Studiul Neuroprotectiei si Neuroplasticitatii (SSNN), Dafin Muresanu, a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, la cea de-a doua editie a Cursului International de Boli Neurologice Rare, ca un astfel de registru este un instrument fara de care medicii nu se pot orienta."Avem nevoie de un registru ca sa stim ce se intampla in fiecare tip de patologie. Bolile care creeaza mari probleme de morbiditate, de sanatate publica, trebuie tratate cu mare seriozitate. Problema registrelor ramane una foarte importanta deoarece,Este nevoie de un astfel de registru al bolilor neurologie rare, se fac eforturi in acest sens, este un instrument fara de care nu putem sa ne orientam. E ca si cand ai fi in intuneric si nu ai avea niciun fel de harta la tine ca sa stii incotro te indrepti. Ministerul Sanatati are datoria sa sustina formarea acestor registre si sa creeze cadrul legislativ bine definit", a spus Muresanu.Specialistii sustin ca, din nefericire, in Romania, din numarul total de oameni afectati de boli rare, 75% se estimeaza ca fiind copii, iar 9 din 10 bolnavi nu sunt diagnosticati sau sunt diagnosticati gresit, in timp ce doar aproximativ 7.500 de pacienti sunt inregistrati si integrati clinic, in contextul in care alte mii de persoane afectate nu se prezinta la medic.Potrivit acestora, la nivel mondial, medicina si cercetarea stiintifica medicala se confrunta in prezent cu aproximativ 8.000 de boli considerate a fi ciudate sau rare, dintre care un procent ridicat il reprezinta bolile neurologice rare."Pentru multe dintre acestea nu exista inca o diagnosticare sau un tratament precis, ceea ce constituie pentru cercetatorii lumii stiintifice medicale, argumente si provocari permanente", au aratat medicii neurologi.Bolile rare afecteaza peste 3,5 milioane de oameni din populatia lumii. In Europa, o boala este considerata rara atunci cand afecteaza una din 2.000 de persoane, fiind estimati aproximativ 246.000 de pacienti, in timp ce in SUA o boala rara inseamna o maladie care afecteaza mai putin de 200.000 de oameni dintr-o populatie de peste 314 milioane (1 persoana din 1.500).La manifestarea de la Cluj-Napoca participa peste 200 de specialisti ai lumii medicale europene, din tari precum Germania, Marea Britanie, Italia, Elvetia, Olanda, Belgia, Finlanda, Ungaria si Romania.