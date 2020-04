Medicii militari au cerut testarea tuturor persoanelor din Spitalul Deva. Inca 7 cadre medicale au COVID-19

LIVE

Patru medici militari au preluat controlul Spitalului Judetean Deva incepand cu 8 aprilie."Medicii militari au facut intr-o prima faza o evaluare a personalului medical si au cerut testarea tuturor celor aflati in spital", a povestit pentru Mediafax Bianca Glodeanu, medic internist al Spitalului Judetean Deva si vicepresedintele sindicatului Medicorum Honorem.Cadrele medicale sunt in spital in carantina de 12 zile. Au stat la un loc sanatosi cu bolnavii si, astfel, la fiecare testare au mai aparut infectati cu noul coronavirus."Sapte cadre medicale s-au pozitivat azi (vineri - n.r.). Este vorba despre infirmiere si asistente. Sunt cadre medicale care lucrau cu pacienti onocologici. Au mai fost si doi pacienti de pe oncologie care s-au pozitivat, pe langa alti trei care erau confrimati deja. Cadrele medicale aveau si costume. Inca nu ne e clar cum s-au imbolnvit", a mai povestit medicul Bianca Glodeanu.Ipoteza medicului este ca au existat erori la dezechiparea costumelor de protectie."E posibil sa fi fost accidente la dezechipare, careva sa fi facut o greseala, suntem oameni si gresim. Oamenii au venit de acasa cu cele mai bune ganduri. Au prestat aceasta munca foarte dificila, cu costumele pe ei, cu pacienti cu nevoi foarte grave si cu multe nevoi, de la oncologie", a mai spus aceasta.Militarii care au preluat spitalul au incercat sa faca ordine in institutie, au refacut trasee si au testat cadrele medicale, mai afirma medicul internist."Au verificat spitalul, au refacut traseele, au testat cadrele medicale. Sunt masuri bune. Acum sa vedem ce vor face in viitor, cum vor gestiona situatia", a mai adaugat dr. Bianca Glodeanu.