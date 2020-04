Medicii militari care au preluat conducerea in mai multe spitale arata care e situatia in unitatile medicale

Situatia din Suceava

La Judeteanul din Focsani, acolo unde 24 de angajati au fost confirmati cu COVID-19 , incep sa se redeschida sectiile."Am gasit in randul angajatilor spitalului oameni tematori, neincrezatori, asta si datorita vremurilor pe care le traim si desigur am gasit si oameni receptivi", a spus colonel medic Alexandru Keresztes, manager interimar la Spitalul Judetean Focsani.O veste buna vine si de la Spitalul din Deva. Medicii militari au reusit sa opreasca focarul de acolo si le dau asigurari oamenilor ca pot fi tratati in conditii de siguranta."Este o experienta noua pentru mine, a fost ceva cu care nu m-am mai intalnit. Dar este provocator si cu sprijinul echipei am reusit sa rezolvam o parte din problemele acestui spital si sa facem sa devina operational pana dupa Pasti in proportie de 100%", a spus maior medic Bogdan-Ion Tambrea, director medical Spitalul Judetean Deva."Celor din judetul Hunedoara pot sa le transmit, ca, la fel cum am zis si in prima interventie, ii asiguram de tot sprijinul si se pot baza pe noi. Ii rog din suflet sa inteleaga ca daca dansii au anumite suspiciuni privind desfasurarea activitatilor in aceasta institutie, le garantez si ii asigur ca toate activitatile sunt conform procedurilor in vigoare", a afirmat lt. col. medic Constantin Vlase, manager interimar Spitalul Judetean Deva.Si la Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din Romania, lucrurile merg bine. Medicii militari tin lucrurile sub control."Situatia acum in spital este stabila, avem un numar de 465 de pacienti COVID, deci s-a mai redus numarul celor care sunt tratati in spital, avem o resursa suplimentara de 700 si ceva de paturi. Din acest punct de vedere, suntem intr-o situatie de acalmie temporara, insa ne pregatim pentru ceea ce s-ar previziona in urmatoarele doua saptamani de evolutie", explica Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Medicii au si un mesaj pentru pacientii bolnavi de COVID."Doresc sa ii asigur ca facem tot ce ne sta in putere, atat eu, colegii mei, personalul medical cat si personalul de sprijin auxiliar ca acesti pacienti care vor sa se intoarca cat mai repede si sanatosi la familie si la cei dragi", spune colonel dr. Daniel Derioiu, comandant Spitalul Judetean Suceava.Departe de familii, militarii care lupta acum altfel cu moartea se gandesc si la sarbatori si spera ca perioada aceasta grea sa treaca cat mai repede.