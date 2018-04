Medicii reactioneaza dur dupa ce Arafat vrea sa-i puna sa aleaga intre stat si privat: Aberant si ilegal!

Privatii resping propunerea: Problemele nu sunt la medici, ci la sistem!

Arafat sustine ca altfel nu se poate sti clar "niciodata daca medicul sau asistentul este loial locului de munca din sectorul public si daca intr-adevar acesta deserveste interesul pacientilor corect sau incearca sa-i plimbe intre cele doua sectoare si sa-i faca sa plateasca (sic!) cat mai mult posibil, fara a tine cont de posibilitatile lor si problemele lor".Aceasta stigmatizare generalizata a angajatilor din sanatate i-a facut pe acestia sa reactioneze dur.In comentariile de pe forumurile medicilor, acestia critica propunerea, ii amintesc lui Arafat ca profesia lor e una liberala si nu pot fi impuse astfel de interdictii si il admonesteaza ca, de cand face politica, ideile sale de reforma a sistemului medical sunt tot mai "aberante".Mai mult, unii fac caz de necaz de ironia situatiei: "El in schimb poate fi oficial secretar de stat in MAI si presedintele fundatiei pentru SMURD ce dirijeaza toate finantele SMURDULUI de stat, plus serviciului de urgenta din cadrul unitatilor sanitare, parte integranta a spitalelor de stat".Ei atrag atentia ca in tarile unde exista astfel de interdictii, cum ar fi Franta, regula prevede doar sa nu se lucreze si la stat, si la privat in cursul aceleiasi zile, iar interzicerea totala incalca legea dreptului la munca.Si Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED a reactionat intr-un comunicat si atrage atentia ca adevarata problema e in modul in care e organizat sistemul public, nu ca medicii lucreaza si la privat."Consideram ca pacientul trebuie pus in centrul oricarei decizii luate de autoritatile competente in a stabili aceste politici. Ori, in acest moment, sistemul de stat nu poate sa gestioneze complet cazurile, prin urmare complementaritatea dintre cele doua - public si privat - este fundamentala pentru a asigura serviciile de sanatate necesare.O suprareglementare de tipul constrangerii 'public ori privat' ar incalca principiile exercitarii meseriei si ar limita sever dreptul la munca. Dezavuam situatiile in care din banul public este intretinuta o industrie paralela, cu componente suprapuse. Astfel de cazuri nu au nicio legatura cu dreptul fundamental la munca si cu exercitarea profesiei de medic, ci cu lacunele de organizare ale sistemului public", a declarat Cristian Hotoboc, presedintele PALMED.Acesta mai atrage atentia ca, desi acum focusul e asupra medicilor, e posibil ca o astfel de masura sa fie extinsa si pentru alte profesii."Suntem intr-un moment in care discutiile publice se indreapta catre medici, dar ce ne poate face sa credem ca ar fi vorba doar de atat, si ca nu ar putea exista eventuale reglementari care sa vizeze personalul medical in ansamblu, si chiar alte profesii?", conchide Cristian Hotoboc.