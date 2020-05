Medicii romani care au ajuns in R. Moldova au primit bani de la primarul din Balti, dar i-au dat inapoi. Le promisese si curcani

Ziare.

com

Mai mult, Usatii a spus ca la plecare le va da acestora cate un curcan, informeaza deschide.md "Va multumesc pentru ca ati facut acest gest. Tot globul pamantesc astazi se confrunta cu aceasta pandemie si sprijinul care a venit din partea Romaniei este foarte important pentru R. Moldova. Cand doctorii merg acasa sa-mi aduceti aminte sa le dau niste curcani de rasa", a spus Renato Usatii.Ambasada Romaniei in R. Moldova a anuntat insa ca banii oferiti au fost returnati integral primarului din Balti.Totodata, Ambasada precizeaza ca misiunea personalului medical roman in Republica Moldova pentru combaterea pandemiei de COVID-19 este una strict umanitara, Romania suportand integral costurile legate de desfasurarea acesteia."Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca in contextul misiunii in Republica Moldova a echipei medicale din Romania pentru combaterea pandemiei de COVID-19, personalul medical roman repartizati la Balti a fost primit la 30 aprilie a.c. si de primarul orasului Renato Usatii care le-a oferit cate un cadou drept multumire.Printre materialele oferite cadou au fost identificate, ulterior intalnirii mentionate, unele sume de bani. Aceste sume au fost returnate integral la 1 mai 2020 in prezenta presei locale. Ambasada reitereaza faptul ca misiunea personalului medical roman in Republica Moldova pentru combaterea pandemiei de COVID-19 este una strict umanitara, Romania suportand integral costurile legate de desfasurarea acesteia", se arata in comunicatul Ambasadei.Renato Usatii este un politician controversat, suspectat ca a comandat asasinarea unui om de afaceri rus, Gherman Gorbuntov.Amintim ca, joi, o echipa formata din 42 de medici si asistenti medicali din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Sanatatii au plecat in Republica Moldova pentru a completa echipele medicale din tara vecina in lupta impotriva acestei pandemii.De asemenea, MApN trimite in Republica Moldova 10 sisteme de izolare si transport al personalului contaminat cu agenti biologici, echipamente care vor fi donate la finalul misiunii.In Republica Moldova exista 3.897 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si 119 decese.