Medicul de garda de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca a fost amendat cu 1.000 de lei

Directorul DSP Buzau, Cristina Ungureanu, a declarat, luni, ca medicul de garda a primit o amenda in valoare de 1.000 de lei pentru ca a pus doi pacienti intr-un pat."Luni a fost incheiat procesul verbal. A fost aplicata o sanctiune de 1.000 de lei medicului de garda pentru nerespectarea structurii spatiale functionale a compartimentelor in conformitate cu structura aprobata", a explicat Ungureanu.Aceasta a mai precizat ca s-a dispus, ca masura, sesizarea comisiei de disciplina care sa verifice ce s-a intamplat in acea noapte, cand unul dintre pacienti a atacat 13 persoane, dintre care cinci au murit.Surse din randul cadrelor medicale au mentionat ca barbatul care a atacat bolnavii cu stativul pentru perfuzii si-a dat acordul in acea seara sa fie adus, in patul sau, un alt pacient, acesta fiind lucid si cooperant dupa internare.Ministrul Sorina Pintea a spus ca, pe scara ierarhica, toti angajatii Spitalului de Psihiatrie Sapoca vor raspunde pentru tragedia de la Buzau.Un barbat in varsta de 38 de ani din localitatea Sageata, judetul Buzau, a atacat cu un stativ, in noaptea de sambata spre duminica, 13 pacienti ai Spitalului de Psihiatrie Sapoca. Cinci dintre acestia au murit, iar alti opt sunt raniti. Barbatul a fost prins in curtea spitalului de un echipaj de politie care era in zona.