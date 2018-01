Medicul din Baicoi filmat in timp ce refuza internarea unei paciente a demisionat

Ziare.

Medicul s-a prezentat in fata comisiei de disciplina a spitalului si si-a cerut scuze pentru comportament, transmite Europa Fm.Marta Coman a cerut desfacerea contractului de colaborare cu spitalul, precizand ca regreta incidentul. Aceasta nu era angajata cu carte de munca la spitalul din Baicoi. Medicul Coman a fost filmat in timp ce refuza internarea unei paciente trimise de la Spitalul Judetean Ploiesti, iar intr-un acces de furie rupe actele cu care persoana respectiva s-a prezentat la spital.Intrebata de ce refuza internarea, medicul raspunde: "Nu vreau. (...) Internarile nu se fac de la Ploiesti la Baicoi, aici eu hotaresc, nu Ploiestiul peste mine. (...) Nu-mi merge pixul". Ministerul Sanatatii anuntase ca a initiat o ancheta la spitalele din Baicoi si Ploiesti in acest caz."O pacienta de 87 de ani care a avut niste probleme cardiace in data de 2 ianuarie si s-a prezentat la Spitalul din Baicoi, care este un spital mic cu o sectie de boli interne, nu de cardiologie, a fost directionata catre UPU la Spitalul din Ploiesti, dupa care pe data de 6 ianuarie s-a prezentat din nou se pare cu o fibrilatie atriala paroxistica si a fost directionata catre acelasi Spital Ploiesti de unde a revenit cu recomandare de internare la Baicoi.Doamna doctor in cauza fiind pneumolog se pare ca a avut ezitari sa interneze un pacient cu fibrilatie atriala. Noi am initiat o ancheta atat la Baicoi, cat si la Ploiesti si asteptam rezultatele in cursul zilei de astazi", a precizat secretarul de stat.