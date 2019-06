Medicul din Bihor care a murit in timpul garzii avea o pensie de 1.280 lei: "In Romania trebuie sa muncesti pana mori"

Ziare.

"La cererea colegilor medici de familie din Bihor, postez pentru Ministrii Sanatatii si Muncii pensia colegului decedat: 1.280 RON", a scris pe Facebook Livia David , medic primar din Craiova, care a postat anul trecut o lista cu peste 40 de medici care au murit in timpul garzilor , cerand autoritatilor ca garzile sa fie recunoscute ca vechime in munca."Un coleg luptator, un medic de familie respectat, care a pierdut lupta cu un sistem pe care l-a slujit cu credinta si devotament 35 de ani pentru o pensie de 1280 de Ron..Nu vom lasa ca viata sa sa nu insemne nimic pentru decidenti..", mai comenteaza aceasta.Un alt medic comenteaza la aceasta postare: "Motivul pentru care un medic (elita) pensionar din Romania alege sa mai munceasca in garzi sau in privat dupa pensionare! In UE pensionarii se plimba, se odihnesc si efectueaza minim 2 vacante/an in diferite tari! In Romania trebuie sa muncesti pana mori ca sa-ti platesti utilitatile, hrana si medicamentele! Sa intrebam public pe MS si MM daca ei pot supravietui cu 1280 ron/lunar!Si sa ne ofere un raspuns oficial!", comenteaza un alt medic.""Lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume", a scris medicul Livia David pe Facebook , continuand cu mesajul trimis de un coleg al medicului din Bihor: "Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a amenajat spatiul din casa pentru cabinet medical pe vremea cand toti lucrau inca in cabinetele de stat) s-a dus azi la ceruri".