Medicul fals de doar 26 de ani din Bucuresti a fost retinut din nou

Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare, joi, doua mandate de perchezitie domiciliara, atat la resedinta, cat si la cabinetul medical in care isi desfasura activitatea un barbat banuit de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si folosire a instrumentelor false.Potrivit Politiei Capitalei, dupa 27 februarie si in urma apelului public legat de acest dosar, alte cinci persoane au sesizat Sectia 11 Politie cu privire la faptul ca in urma unor anunturi gasite pe Internet au mers la un cabinet de ortopedie, din Sectorul 3, pentru consult medical de specialitate, unde au platit sume de bani pentru consultatie si sedinte de recuperare unui barbat care a pretins ca este specialist ortoped, desi acesta nu era medic si nu avea specializare in domeniul mentionat, totodata folosind parafa medicala falsificata.Astfel, in urma extinderii cercetarilor au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie, fiind ridicate mai multe bunuri si inscrisuri, printre care aparatura medicala, documente financiar contabile si buletine de analize medicale.Din investigatii a rezultat ca peste 70 de persoane au apelat la serviciile medicale oferite de barbat, toate persoanele urmand a fi contactate, pentru a se stabili daca au solicitat sau nu servicii medicale acestuia.Prejudiciul creat prin savarsirea faptei a fost estimat la 200.000 de lei.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si folosire a instrumentelor false, cu barbatul in stare de retinere. El va fi prezentat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 3. Barbatul, in varsta de 26 de ani, fusese retinut si in 27 februarie de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti , fiind suspectat de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si folosire a instrumentelor false.Conform sursei citate, in ianuarie, politisti de la Sectia 11 au fost sesizati de o femeie in varsta de 34 de ani despre faptul ca, in 17 decembrie 2018, a platit o suma de bani unei societati comerciale cu profil medical, din Sectorul 3, pentru efectuarea unui examen de specialitate, iar reprezentantul firmei i-a eliberat un buletin de analiza, fara a o supune vreunui control sau a o conecta la un aparat.Ulterior, un medic specialist de la un spital i-a adus la cunostinta ca buletinul de analize respectiv nu reprezinta un examen imagistic.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat ca intr-un imobil situat in Sectorul 3 sunt amenajate mai multe spatii folosite ca puncte de lucru de catre mai multe societati.Astfel, cabinetul indicat de reclamanta a fost inchiriat unei societati comerciale reprezentata de un barbat in varsta de 26 de ani. El a fost prins, iar asupra sa au fost gasite mai multe stampile, cu inscriptii aferente mai multor specializari medicale. De asemenea, au fost identificate si ridicate mai multe documente, diplome si certificate, ce urmeaza a fi expertizate, avand in vedere existenta unei suspiciuni rezonabile ca acestea sunt false.Din verificarile facute la institutii cu atributii in domeniul sanatatii a rezultat ca in evidentele acestora nu exista vreun medic cu datele de identificare ale barbatului.Cei care au intrat in contact cu falsul medic sunt rugati sa se adreseze direct Sectiei 11 Politie, care instrumenteaza cazul.