Medicul Lucan a depus plangere penala impotriva denuntatorului sau. Iata ce acuzatii ii aduce deputatului Ungureanu

Deputatul Emanuel Ungureanu este cel care l-a denuntat pe medicul clujean la DIICOT. In urma respectivului denunt, Lucan a fost pus sub acuzare pentru delapidare.In textul plangerii, Mihai Lucan sustine ca Emanuel Ungureanu a dat jurnalistilor informatii "trunchiate si manipulatorii", cu scopul de a crea o "presiune mediatica asupra instantelor de judecata" si de "a asigura succesul acuzarii".Lucan mai sustine si ca persoane din cadrul anchetei au divulgat date si informatii nedestinate publicitatii referitoare la actele de urmarire penala din dosarul deschis la DIICOT.Plangerea depusa de Lucan vine dupa ce deputatul Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe medic de coruptie si trafic de organe la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca."Lucan lua mita si din aerul din institut. De la lifturile care s-au cumparat, pana la bancomatul de cafea. Exista un circuit al spagii", declara pe 4 ianuarie Emanuel Ungureanu, dupa o vizita la DIICOT.Tot atunci, Ungureanu a spus ca primarul din Cluj, Emil Boc, l-a ajutat pe Mihai Lucan cu o concesiune pentru clinica privata Lukmed. In plus, deputatul USR mai declarase ca actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, ar fi intervenit pentru ca functionari de la minister sa "o lase mai moale" in timpul unui control desfasurat la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.Atat Florian Bodog, cat si Emil Boc au fost ulterior audiati de procurorii DIICOT in acest caz.Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.