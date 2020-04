Medicul Virgil Musta: Trecem printr-o perioada foarte inselatoare. Suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor

Ziare.

"Am o mare neliniste in suflet cand vad ce se intampla zilele acestea. Trecem printr-o perioada periculoasa, foarte inselatoare. Afara este frumos si toti avem tendinta de a ceda si a slabi masurile de distantare sociala si de izolare.Ne pregatim multi de sfintele sarbatori de Paste, mergem prin magazine si piete sa ne aprovizionam. Acestea sunt aglomerate, iar cozile sunt mai mari. Am vazut multe persoane care poarta masca si respecta distanta si asta e foarte bine, dar am vazut si destui care nu mai poarta masca si nu pastreaza distanta de 2 m.Am observat persoane care sunt multumite de faptul ca epidemia la noi in tara este inca sub control si considera ca asta este ceva firesc. Omit insa faptul ca acest lucru s-a realizat greu, in special prin efortul colectiv sustinut de distantare sociala, izolare si respectarea regulilor de igiena.Sunt multi care nu inteleg faptul ca suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor!", a scris pe Facebook medicul Virgil Musta.Medicul spune ca sunt foarte multi bolnavi asimptomatici in jurul nostru si ca sectiile de terapie intensiva sunt deja aproape pline."Sunt deja destui oameni in jurul nostru care au virusul, unii asimptomatici sau cu simptomatologie minora, ceea ce creste riscul sa luam oricare dintre noi infectia si nu stim cum va evolua boala la fiecare dintre noi.Multa lume nu stie ca sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile de terapie intensiva dedicate COVID-19 sunt aproape pline, chiar si la noi la Spitalul Victor Babes din Timisoara este aproape plin.S-au creat spitale suport si se iau masuri de crestere a capacitatii, dar chiar si asa locurile pot deveni insuficiente daca numarul cazurilor creste mult si continuu. Nici nu vreau sa ma gandesc unde putem ajunge si noi in Romania daca zilele acestea nu respectam cu strictete toate regulile pe care sunt convins ca deja le stiti foarte bine!", mai scrie Musta.Virgil Musta spune ca este foarte important sa ramanem rationali, in aceasta perioada."Nu vreau sa va intristez acum, dar chiar este foarte important sa ramanem foarte rationali zilele acestea, zile care pot ajuta la depasirea mai rapida si mai usoara a epidemiei sau pot duce la o situatie foarte grea ulterior.Sunem intr-un razboi in care niciunii dintre noi nu am mai fost, iar acest lucru impune schimbarea modului de a gandi, de a ne comporta si de a actiona. Impune renuntari si sacrificii materiale poate, dar nu imi doresc deloc ca aceste sacrificii sa insemne chiar viata noastra sau a persoanelor dragi noua. Cu intelepciune, rabdare, intelegere si curaj vom trece cu bine aceasta incercare!", mai scrie medicul.Musta a indemnat romanii sa ii urmeze exemplul si sa petreaca Pastele in familie, acasa."Eu sunt credincios si Il iubesc pe Dumnzeu si as dori sa am si eu si voi toti un Paste fericit, cu bucurie si multa lumina in suflet. Dar vreau ca si la anul sa petrecem sfintele sarbatori de Paste impreuna. Pentru aceasta, la noi in familie ne-am pregatit mai modest decat in ceilalti ani (cumparaturi si alte lucruri materiale). Ma voi ruga acasa si voi petrece sarbatorile pascale doar cu familia mea acasa.Va indemn sa faceti la fel si voi si sunt convins ca bunul Dumnezeu ne va ocroti si ne va ajuta sa trecem cu bine peste aceasta pandemie. Credeti ca puteti face si voi aceste lucruri? Sunt convins ca da si ca veti explica si altor cunostinte care nu sunt pe acest grup sa procedeze la fel, oricat de mult ne-am fi dorit sa facem si acum ceea ce faceam in alti ani.Va multumesc pentru intelegere si pentru efortul fiecaruia. Sarbatori pascale fericite va doresc tuturor!", a mai scris Musta.La Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara au fost vindecati de coronavirus 215 pacienti si niciun cadru medical nu a fost infectat.