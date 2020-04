Mesajul emotionant al medicilor si asistentilor medicali romani trimisi in Italia (Video)

Ziare.

"Dragi romani, acum, mai mult ca oricand, a venit momentul sa dam dovada de solidaritate, de compasiune, sa fim alaturi unii de altii. Nu conteaza unde ne aflam, conteaza ceea ce facem. Nu suntem singuri, dar suntem siguri ca impreuna putem, impreuna o sa reusim", afirma membrii echipei medicale din Romania, in mesajul de Paste.Acestia puncteaza, la randul lor, necesitatea respectarii regulilor de distantare sociala."Stand acasa si pastrand distanta sociala, protejam copiii, parintii si bunicii nostri. Intr-o lume plina de durere, fiecare om, fiecare gest este important pentru noi, pentru voi si pentru viitor. Cine salveaza o viata salveaza o lume intreaga!Virusul nu face diferente, diferenta o putem face noi. Doar cu ajutorul vostru, al tuturor putem reusi. Viata incepe acolo unde frica se termina! Sarbatori fericite si Hristos a Inviat!", transmit cadrele medicale romane, intr-un mesaj video.Incepand cu data de 7 aprilie, o echipa formata din 11 medici, 3 asistenti si un ofiter ISU se afla in misiune in Italia , una dintre cele mai afectate tari din lume ca urmare a pandemiei cu coronavirus.