Mii de romani, victime colaterale ale ambitiilor politice la nivel inalt: Nu exista O PERSOANA care sa semneze niste hartii

Minister lasat fara cap

pentru ca rezidentiatul sa poata fi organizat chiar si pe 8 decembrie, adica sa avem un nou ministru plin al Educatiei, ar trebui ca un nou guvern sa fie instalat la Palatul Victoria in cel mult doua saptamani

Ni s-a spus ca de ce nu le-am zis noi sa semneze ordinele mai repede. Eu sunt un student! Nu am nici experienta juridica si nici nu puteam noi sa anticipam ca va fi o criza politica

Cand si cum v-ati dat seama ca veti avea probleme?

In acest moment, rezidentiatul este blocat de o semnatura, e blocat de o persoana care trebuie sa semneze o hartie.

Cu PNL, care va forma noul guvern, ati incercat sa discutati?

Care sunt efectele cele mai grave? Pierdeti bani? Nu va puteti angaja?

Va exista un impact si asupra spitalelor, pacientilor, nu-i asa?

Iar in ianuarie Parlamentul este in vacanta, revine in activitate abia in februarie.

Mai mult, sa nu uitam ca in anii anteriori au existat si probleme legate de tiparirea efectiva a diplomelor. Se intarzie si mai mult intrarea in activitate, nu?

Revenind de unde am plecat, credeti ca aceste ordine de ministru nu puteau fi semnate in iulie, in iunie, in mai...?

Concluzia ar fi ca acest scandal politic afecteaza mii de oameni.

E un efect de domino, pe care noi, cei din afara sistemului nu il vedem?

Pana atunci continuati protestele?

Criza continua pe termen nedefinit

Asa gandeste, probabil, un tanar absolvent de medicina care a aflat cu stupoare ca nu mai da examenul de rezidentiat pe 17 noiembrie, asa cum fusese anuntat, dar nu din vina lui, ci din cauza ca nu exista un ministru al Educatiei si nici nu poate fi pus unul in functie.Confruntarea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis a transformat mii de absolventi ai uneia dintre cele mai grele facultati in victime colaterale ale jocului politic desfasurat la cel mai inalt nivel. Greva japoneza, proteste de strada, memorii si comunicate - absolventii au incercat tot ce au putut pentru a-i convinge pe decidenti sa faca ceva, dar nu au obtinut decat promisiuni neonorate. Miza politica e mult prea mare ca vreunul sa faca pasul inapoi, iar o masa de manevra de cateva mii de oameni e pomana curata in campania electorala.De zece ani, examenul de rezidentiat se da in luna noiembrie si toata procedura este gandita in asa fel incat tinerii medici sa se poata angaja de la 1 ianuarie anul urmator. Probleme au mai aparut si in trecut, dar niciodata atat de grave ca anul acesta.Legea prevede strict ca examenul trebuie sa se dea in trimestrul al patrulea al anului., conform prevederilor legale.Anul trecut, de exemplu,(in functie si la ora actuala), a semnat in luna octombrie, impreuna cu ministrul interimar de atunci al Educatiei, Rovana Plumb, Ordinul nr. 1272/5295/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru concursul din 18 noiembrie si totul a fost in regula.Anul acesta, examenul a fost blocat de o premiera nedorita inregistrata la nivelul Guvernului. In luna august, Ecaterina Andronescu a fost demisa din functia de ministru al Educatiei de premierul Dancila, iar, asa ca Ministerul Educatiei a ramas din data de 18 septembrie si pana in prezent fara un ministru titular. Trebuie spus, insa, ca fostul interimar Daniel Breaz a semnat pana in ultima zi diverse acte, inclusiv ordine de ministru, de exemplu Ordinul nr. 5.191 , dar nu si ordinul care ar fi permis organizarea rezidentiatului la timp.Rea-credinta? Neglijenta? Incompetenta? Nu stim.Cert este ca, "avand in vedere ca la Ministerul Educatiei Nationale nu a fost numit un ministru sau ministru interimar" care sa semneze actele necesare, se arata in comunicatul postat pe siteul MS. Conflictul politic a escaladat. Premierul Viorica Dancila l-a invinovatit pe presedintele Klaus Iohannis, care i-a refuzat interimarii "Rusine, PSD!" , a replicat presedintele, care a venit cu propriile argumente si a acuzat de incompetenta guvernul Dancila.Mai rau, pe 10 octombrie, guvernul Dancila s-a prabusit cu totul, fiind demis de Parlament, iar, ceea ce este greu de crezut. Conform cadrului legal in vigoare, ordinele necesare organizarii examenului trebuie semnate cu 45 de zile inainte de sustinerea acestuia.Exasperati de situatie si pentru a trage un semnal de alarma, studentii au intrat in greva japoneza si au iesit in strada la proteste." si "" s-a scandat miercuri, in strada, la Cluj sau la Iasi.", ne-a declarat indignat, care a povestit pentrucum s-a dus lupta pentru apararea intereselor absolventilor, ale corpului medical si ale pacientilor, amanarea rezidentiatului din acest an putand sa aiba un efect de domino.Toata povestea a inceput cam acum trei saptamani, cand, desi termenul era foarte scurt - examenul de rezidentiat trebuia dat pe 17 noiembrie si metodologia trebuia sa fie publicata deja. Ne-am interesat ce se intampla, am facut o solicitare la minister sa se iasa cu clarificari. Doamna ministru Pintea ne-a raspuns si a iesit apoi public confirmand: "Da, se amana rezidentiatul".Noua nu ne-a convenit, asa ca am iesit cu un nou comunicat de presa in care am subliniat ca aceasta amanare afecteaza studentii si am solicitat, si ministerului, si doamnei ministru personal,, pentru ca noi nu facem politica, dar ne gandeam ca va fi o perioada complicata sau chiar un vid de putere. Doamna ministru ne-a tot asigurat: ''. Tot dumneaei ne-a explicat ca Ministerul Educatiei nu avea ministru care sa semneze ordinele, dar. Mai mult, cand a plecat ministrul interimar, probabil negandindu-se ca nu va fi numit altcineva in locul sau, nu a dat drept de semnatura unui secretar de stat.Ce nu inteleg eu este, cum am vazut ca se mai practica. Doamna ministru Pintea spune ca nu se poate.Iar noua, pe surse,. Nu s-a rezolvat, iar acum ni se spune ca nu se mai poate face nimic, pentru ca Guvernul nu mai poate da ordonanta de urgenta. Noi asta cerusem: sa se dea OUG ca sa se mute rezidentiatul de la MEN doar la MS.Da. Planul nostru este sa continuam sa avem discutii cu actualul guvern, poate se gasesc totusi solutii. Si marti am solicitat doamnei ministru Pintea sa identificam alte solutii (care). De exemplu, o solutie ar fi trecerea de urgenta a modificarilor prin Parlament, care e functional, spre deosebire de Guvern. Sau daca si-ar asuma doar MS, fara sa se incalce legea. Doamna ministru a zis ca se va gandi.Cat despre viitorul guvern PNL, este in plan sa facem o consultare cu studentii, sa facem un centralizator de solicitari pe rezidentiat, daca tot a inceput sa se creeze aceasta miscare si ne-am documentat foarte bine, iar lumea a inceput sa ne acorde atentie. Nu vom cere doar stabilizarea datei examenului, vom intra mai mult in detalii, o sa cerem si cresterea numarului de locuri (care anul acesta este redus), vom discuta si alte aspecte din viata de rezident, cum ar fi plata garzilor.Dar prioritara este, intr-adevar, fixarea datei. Pentru ca daca se muta din nou, dupa 8 decembrie, sunt probleme.Sunt mai multe, o sa le iau pe rand. De exemplu, e ca la sport: te pregatesti sa fii in cea mai buna forma la un moment dat, dar examenul se amana. Vorbim despre, din ce stiu eu, si vrei sa ai un varf de performanta, sa iti poti planifica materia de invatat.A doua problema, mai importanta. Chiar si in cazul fericit in care rezidentiatul se da pe 8 decembrie, ei nu vor intra pe piata muncii la 1 ianuarie, cum ar trebui. Asta ce inseamna?. Din ce am citit eu in lege, dupa 6 luni de la terminare nu mai esti asigurat medical (desi doamna ministru ne-a spus ca sunt asigurati pana la 1 ianuarie). Chiar si asa, lasam aproape 6.000 de tineri, care nu au nicio vina, fara asigurare medicala pe o perioada necunoscuta?!Mai mult decat atat,Nu mai vorbesc de faptul ca, iar oamenii acestia doar cu diploma de la Medicina pot face foarte putine in Romania. Si este chiar perioada in care se primesc oferte din afara.. Si am vazut astfel de atitudini pe grupurile de Facebook ale rezidentilor. Sunt unii care, vazand ca se blocheaza un examen din cauza unei semnaturi, au spus caDesigur. Cei de la COPAC (Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania) sunt in asentiment cu noi., cand sistemul era obisnuit ca acest lucru sa se intample. Iar luna ianuarie e o perioada aglomerata in sistemul de sanatate!Si mai este o problema, pe care am identificat-o eu marti si doamna ministru nu mi-a raspuns cand am intrebat-o. In lege scrie in acest moment ca rezidentiatul trebuie dat in al patrulea trimestru al anului. Asta inseamna caCe facem, comasam doua generatii, generatia mea (eu sunt anul 6 acum), care va termina la anul, si generatia de anul acesta?! Unde ii integram pe toti pe piata muncii? Este imposibil sa intram toti in acelasi timp,, cand abia absoarbe circa 5.000.S-ar putea rezolva daca se adopta o OUG sau un proiect de lege in Parlament ca sa se modifice prevederea din legea actuala, dar asta ar insemna ca se trage si mai mult de timp.Exact. Am ridicat si aceasta problema in fata ministrului.Da, dar suntem departe de acel moment. Iar realist vorbind (nu e un secret, multi va pot spune asta),. Dar asta se practica inainte, acum, daca toata lumea sta cu ochii pe rezidentiat, e foarte posibil sa nu se mai poata, dar exista o cutuma in anii trecuti - ca se intra pe 1 ianuarie 'no matter what', si se semna contractul cand se putea (chiar si la finalul lunii februarie). Deci este o alta problema intr-adevar.Ba da, aici vorbim noi despreNi s-a spus ca de ce nu le-am zis noi sa semneze mai repede. Eu sunt un student! Nu am nici experienta juridica si nici nu puteam noi sa anticipam ca va fi o criza politica. Dar cineva putea sa isi dea seama ca urmeaza o criza politica si ca semnatura aceea putea fi luata cand dl Breaz era inca in functie, nu la o saptamana dupa ce nu mai era in functie, ca sa inceapa cearta cu presedintele.Da,... Momentan ii afecteaza doar pe cei 5.500, dar eu estimez ca daca ei nu vor intra pe piata muncii la 1 ianuarie se vor vedea efecte mult mai grave.In plus, sa stiti ca vorbim si despre. Daca nu se da examenul in decembrie si se va amana post-vacanta parlamentara sau, oricum, daca ei vor incepe in martie-aprilie, ei pierd doua luni de experienta, si. In momentul in care vom intra noi ca rezidenti, daca ei nu sunt deja integrati, pregatiti, nu o sa putem nici noi sa fim total pregatiti, pentru ca principalul nostru ajutor, supervizor, este rezidentul cu un an mai mare.Exact. Depinde insa de cat de mult se va intarzia. Vrem sa vedem cine va fi ministrul Educatiei, cine va fi ministrul Sanatatii, iar cand vor fi nume sigure, putin inainte sau dupa votul din Parlament, vom merge sa discutam.Da. Protestele sunt pornite de absolventi din centre, nu sunt organizate de federatie, dar sunt sustinute de noi si ne asiguram ca sunt legale, ca sunt pasnice. Inca nu am facut un protest mare, la Bucuresti.Noi intelegem ca, poate, facem proteste in gol, pentru ca nu avem cu cine sa mai vorbim, actualul Guvern afirmand ca nu mai are puterea necesara, dar protestam pentru a trage un semnal de alarma si pentru ca urmatorii sa constientizeze care este situatia.Vineri, Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania a anuntat, in sedinta lunara, ca "" si a precizat ca este necesaracare sa minimizeze efectele negative ce decurg din amanarea concursului de rezidentiat.La randul sau,, a declarat, joi, ca examenul de rezidentiat va fi o prioritate a viitorului guvern, care nu se stie, insa, cand si daca va fi votat de Parlament si apoi instalat la Palatul Victoria.