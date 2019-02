Ministerul Sanatatii anunta ca a descoperit inca un medic fals in Romania

Ziare.

"In urma verificarilor demarate la DSPMB (Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti) dupa ce s-a constatat ca a fost eliberat un cod de parafa in mod ilegal, a fost indentificat un al doilea caz asemanator", a transmis Ministerul Sanatatii.Reprezentantii ministerului spun ca exista o ancheta in desfasurare demarata de Politie si Parchet si ca nu pot face publice alte date legate de acest caz.Ministerul Sanatatii precizeaza ca nici cea de-a doua persoana care a obtinut cod de parafa in mod ilegal nu mai presteaza servicii medicale.Amintim ca falsul chirurg Matteo Politi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile . Miercuri seara, el a fost retinut pentru 24 de ore . El fusese prins la granita, cand incerca sa iasa din tara la bordul unui tren