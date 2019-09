Ministerul Sanatatii inaspreste organizarea examenului de grad pentru asistentii medicali si moase

Apar observatorii

"In sala nu se dau indicatii"

Conditiile care stau la baza organizarii si desfasurarii examenului de grad principal pentru asistenti medicali si moase au fost inasprite dupa ce, joi, a fost publicat in Monitorul Oficial un nou ordin care modifica si completeaza Ordinul ministrului Sanatatii nr. 1.137/2018, privind Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali.Principalele modificari pe care noul ordin le aduce vizeaza introducerea unor observatori desemnati de seful Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) care sa asiste in salile de examen, dar si impunerea unor conditii mai stricte de pastrare a testelor grila.Potrivit datelor ordinului, de acum inainte se vor "desemna observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti. Atributiile observatorilor se stabilesc de catre comisia centrala de examen".Totodata, componenta nominala a comisiei centrale de examen se va aproba de catre presedintele comisiei centrale de examen, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului, se mai arata in acelasi ordin.Impunerea unor conditii mai stricte de pastrare a testelor grila vizeaza testele transmise cu 24 de ore inainte comisiilor locale de examen."Sigilarea plicurilor continand testele-grila se face prin lipirea acestora, aplicarea stampilei, semnarea peste stampila de catre persoana desemnata de presedintele comisiei locale de examen, peste care se aplica banda adeziva transparenta", se precizeaza in noul ordin.Totodata, este precizat si faptul ca, in timpul desfasurarii testului-grila, responsabilul de sala, supraveghetorii si observatorii nu rezolva si nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor si nu permit intrarea in sala a altor persoane, cu exceptia membrilor comisiei locale de examen si a persoanelor desemnate de comisia centrala de examen in calitate de observatori.Comisia centrala de examen urmeaza de acum sa sa fie condusa, potrivit datelor ordinului, de presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR). Comisia va avea in componenta 10 membri. Sase dintre acestia vor fi din partea OAMGMAMR si patru din partea Ministerului Sanatatii.