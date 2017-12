Ministrul Bodog a gasit solutia pentru medicii care au luat Rezidentiatul, dar nu au posturi: Ii trimite la dispensarele din provincie, ca pe vremuri

Ziare.

"Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare alocate.Anul acesta am primit aprobare de suplimentare cu 95 de locuri pentru domeniul medicina. Dar cred ca cel mai important acum pentru dumneavoastra este sa va dam posibilitatea sa va angajati in sistem. Pacientii din unitatile sanitare publice si cabinetele medicale au nevoie de expertiza dumneavoastra si am inceput discutiile cu toti factorii de decizie implicati pentru identificarea unor solutii optime", a declarat Florian Bodog.Ministrul le-a spus medicilor ca si in prezent exista cadrul legal care ofera posibilitatea absolventilor facultatilor de medicina care nu se devin rezidenti sa lucreze ca medici cu competente limitate. Ar putea-o face fie in cabinetele medicilor de familie, fie in diverse unitati sanitare si dispensare, sub indrumarea unui medic cu drept de practica."Am solicitat deja Colegiului Medicilor din Romania sprijinul pentru imbunatatirea cadrului legal astfel incat absolventii care au obtinut punctaj de promovare la concursul de Rezidentiat, centre de permanenta. Intentionez sa am o discutie pe aceasta tema cu presedintele CMR", a mai spus ministrul Sanatatii.Ministerul Sanatatii sustine ca a inceput sa identifice solutiile legale pentru ca acesti medici sa poata fi incadrati in compartimentele cu deficit de personal din cadrul directiilor de sanatate publica.Printre acestea se numara compartimentele de epidemiologie si igiena, dar si laboratoarele de analize.