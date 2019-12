Ministrul Sanatatii anunta ca toti absolventii examenului de rezidentiat au fost integrati

Ziare.

"Va felicit pentru toti pentru reusita. Ceea ce au promis prim-ministrul Ludovic Orban si doamna vicepremier Raluca Turcan s-a si infaptuit. Toti cei 2.448 de tineri medici , farmacisti, care au reusit acest examen atat de important, atat pentru dumneavoastra, cat si pentru medicina, medicina dentara si farmacia din Romania, au fost integrati.S-a reusit suplimentarea cifrei de scolarizare prin aceasta OUG care face ca rezidentiatul nostru sa fie mai european. Multi dintre voi veti putea debuta si toti veti avea oportunitatea sa faceti rotatii si in spitale militare, spitale judetene mari, spitale private cu conditii deosebite.Intreaga echipa a Ministerului Sanatatii a lucrat in ultimele 10 zile non stop pentru realizarea acestui deziderat. (...) Mult succes la repartitie si intreaga echipa care are expertiza de ani de zile in organizarea acestui sistem electronic centralizat va sta la dispozitie", se arata intr-un mesaj video al ministrului Sanatatii.Procesul de repartitie a candidatilor admisi la sesiunea din 8 decembrie a concursului de intrare in Rezidentiat incepe marti, urmand sa dureze trei zile.Potrivit MS, toti candidatii care au obtinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu, pe tara, vor alege locurile/posturile in specialitate, precum si centrele de pregatire. Ca in fiecare an, repartitia se face prin teleconferinta. Pentru sesiunea 2019 - 2020, Ministerul Sanatatii a alocat, suplimentar, 2.448 locuri, din care 936 pentru domeniul medicina, 1.052 pentru domeniul medicina dentara si 460 pentru farmacie.Pentru suplimentarea numarului de locuri au fost luate in calcul toate unitatile de invatamant superior medical acreditate.