Ministrul Sanatatii confirma ca la un spital din Bucuresti lucreaza o persoana cu diploma falsa de medic, iar personalul stia

Ziare.

com

Asa cum Ziare.com v-a informat deja jurnalistii de la Liberatatea au dezvaluit marti dimineata ca Raluca Daniela Birsan cosea operatiile pacientilor, facea garzi si desfasura, in mod curent, activitati de medic ginecolog, fara a avea insa aceasta calificare.La solicitarea jurnalistilor, Raluca Daniela Birsan a declarat ca, de fapt, nici nu este medic ginecolog, ci doar absolvent de Medicia si ca in spital era doarSuprinzator, insa, conducerea spitalului a organizat, marti, o conferinta de presa in care a afirmat ca, "pana la proba contrarie", Raluca Daniela Birsan este medic.Fortat de aceste dezvaluiri, Ministerul Sanatatii a declansat o ancheta si a descoperit ca, de fapt, Raluca Daniela Birsan mintea. In cadrul unei conferinte de presa, ministrul Sorina Pintea a declarat ca a aflat despre acest caz abia in dimineata zilei de marti, chiar daca la nivelul Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov situatia pare sa fi fost cunoscuta de multa vreme."Documentul prezentat de dansa potrivit caruia ar fi fost confirmata ca medic rezident este fals. Nu a fost niciodata incrisa la rezidentiat si n-a fost confirmata si n-a avut niciun contract incheiat cu un spital platitor. Din discutiile avute cu Universitatea de Medicina si Farmacie, diploma de licenta prezentata de aceasta persoana este, de asemenea, falsa.Mai este o problema. Dumneaei avea incheiat un contract de volutariat direct cu spitalul. Or, din 2014, acest lucru nu mai este legal. Nicio institutie nu mai poate incheia, de la acel moment, contract direct cu o persoana fizica. Contractele se incheie doar daca exista si o organizatie gazda, un ONG, cum e, sa spunem, Crucea Rosie.Iar eu am un contract semnat de un consilier juridic care probabil nu stia de Legea 78/2014 care reglemeteaza activitatea de volutariat", a declarat Sorina Pintea.Pintea sustine ca a aflat doar cu vreo 10 minute inainte de conferinta ca, de fapt, la nivelul Spitalului Judetean Ilfov personalul stia ca lucreaza alaturi de un fals medic.Vezi si Prima reactie oficiala de la spitalul unde lucra femeia care si-ar fi falsificat diploma de medic: Era voluntar. Au inceput mai multe anchete "Noi (Ministerul Sanatatii - n.red.) avem un reprezentant in Consiliul de Administratie al spitalului, dar nu a mai fost chemat la sedinte de vreo 6 luni. Vom organiza o sedinta de urgenta pentru a afla ce s-a intamplat acolo", adauga Pintea.Intrebata de presa de ce a sustinut - dupa depistarea falsului medic italian - ca in sistemul public de sanatate astfel de situatii nu se pot petrece, Pintea a raspuns:"Eu am spus ca nu pot fi angajati medici falsi. La nivel de volutariat, iata avem acest exemplu care sper sa fie singular".Sorina Pintea arata ca la angajarea unui medic in sistemul de stat se intocmeste o comisie si se prezinta acte si nu vede cum o persoana fara pregatirea necesara ar putea ajunge sa lucreze cu pacienti.In cazul voluntarilor, departamentul de resurse umane este cel care verifica actele. Dar indiferent cum ar sta lucrurile, voluntarii au atributii limitate si nu lucreaza la patul bolnavului.Ministrul Sanatatii a mai declarat ca unitatile medicale care gresesc, lucrand cu personal in afara legii, vor ramane fara licenta de functionare. Sorina Pintea nu a spus, insa, si daca le va suspenda licenta institutiilor care deja au fost surprinse pe picior gresit.Va reamintim ca, recent, autoritatile au descoperit un fals chirurg italian care opera intr-o clinica privata.