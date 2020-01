Ministrul Sanatatii spune ca sistemul e "pe rosu in toate sectoarele" si promite bani pentru FIV

Reproducerea, blocata in Parlament

"Subprogramul MS a fost subfinantat. Practic, costul mediu alocat pe pacient este mult mai mic decat este nevoie. Aceasta subfinantare cronica a programelor de sanatate si a tot ce inseamna medicina in Romania ne-a adus la situatia in care suntem - un sistem sanitar care este pe rosu in toate sectoarele. Serviciul de reproducere asistata trebuie finantat integral. Asa se practica.Radioterapia, un model de buna practica, care este finantat integral trebuie extins si in alte sectoare, iar unul dintre ele este fertilizarea in vitro si tot ce inseamna medicina de reproducere. Declinul demografic al tarii este major, este ingrijorator. Avem o problema reala de infertilitate a cuplurilor si trebuie sa iesim din aceasta situatie", a spus ministrul Victor Costache, potrivit unui comunicat remis vineriMinistrul Sanatatii a mai spus ca subprogramul de fertilizare in vitro al MS va fi regandit de o comisie, astfel incat sa fie decontate mai multe proceduri. De asemenea, se doreste asigurarea integrala a sumei necesare pentru o procedura FIV."Din discutiile cu specialistii, costul corect este undeva in jur de 3.000 de euro, echivalentul a 3.000 de euro. La noi s-a finantat undeva in jur de 6.000 de lei pentru cuplu. Serviciul trebuie finantat integral. Asa se practica. (...).Vrem ca noua comisie sa se intalneasca saptamana viitoare la MS pentru a ne prezenta care sunt solutiile pe care trebuie sa le adoptam rapid. Stiti foarte bine ca din aprilie incepe un nou contract-cadru si, daca va fi ratata aceasta etapa, iar intram intr-un an in care vor fi perpetuate aceleasi greseli", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache.Ministrul Sanatatii a facut aceste declaratii la dezbaterea organizata vineri de Societatea de obstetrica ginecologie din Romania, cu tema "Impreuna pentru o experienta mai buna a cuplului infertil in timpul tratamentului de reproducere asistata".Presedintele Societatii de Obstetrica si Ginecologie din Romania, Radu Vladareanu, a spus la randul sau ca, desi in ultimii ani a crescut numarul de proceduri de fertilizare in vitro, Subprogramul national de fertilizare este ramas in urma in ceea ce priveste criteriile si finantarea."In Romania a crescut clar in ultimii 10-13 ani numarul de proceduri. Constientizarea ca se poate face acest lucru a crescut in randul femeilor din Romania. A fost si un boom in ultimii ani datorita programului Primariei Municipiului Bucuresti.Lumea a devenit mult mai citita, mai cunoscatoare asupra problemei si acceseaza aceste programe.Consideram ca Subprogramul national de fertilizare este ramas in urma ca si criterii, ca si finantare din multe puncte de vedere. (...) Legea este in asa fel facuta acum incat nu functioneaza cum trebuie", a spus Vladareanu, citat de Agerpres El a amintit ca exista un proiect de lege privind reproducerea, care "sta in diverse sertare" de mai multi ani.Potrivit medicului, in Romania ar fi nevoie de aproximativ 30.000 de proceduri de fertilizare pe an, in prezent, neputandu-se acoperi decat 10.000."O alta propunere pe care vrem sa o facem este aceea de a creste numarul de proceduri finantate de stat pentru un cuplu. Momentan este una singura. Peste tot in Europa sunt doua-trei", a mai aratat medicul.Presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Zamfir, a spus ca anumite legi care privesc reproducerea asistata sunt blocate in Parlament. "Noi speram sa se deblocheze, fiind la nivelul comisiilor de sanatate", a adaugat Zamfir.Potrivit acestuia, Romania ar trebui sa tina pasul cu noutatile tehnice, medicale, care apar in domeniu. "Inclusiv transplantul de uter poate fi o alternativa pentru anumite cupluri", a sustinut el.A.S.