Ministrul Sanatatii vrea sa-i poata da afara direct pe cei care iau mita in sistemul sanitar

Victor Costache spune ca nu este de acord cu ideea conform careia pacientii sunt singurii responsabili pentru perpetuarea fenomenului mitei in sistemul sanitar si aprecieaza ca doar o campanie derulata de Ministerul Sanatatii va fi "sortita esecului".Ministrul Sanatatii, Victor Costache sustine ca nu crede ca exista "o solutie magica" in ceea ce priveste eradicarea mitei pe care pacientii o dau cadrelor medicale."Nu-mi place sa dam vina pe pacienti, stiti foarte bune ca unul dintre cliseele spagii este ca nu-i poti opri pe pacienti sa dea plicuri. Fals.. De asemenea, nu cred nici ca trebuie sa trecem in extrema cealalta, stiti ca era facut si un telefon, hotline pentru denuntarea spagii si nici aceasta metoda nu a dat...Haideti sa ne uitam la solutiile implementate in spitalele despre care va spuneam si asteptam un punct de vedere al juristilor,", a afirmat ministrul Sanatatii, joi seara, intr-o emisiune la B 1 TV.Acesta a sustinut ca o campanie derulata exclusiv de Ministerul Sanatatii ar fi "sortita esecului""Pot sa va asigur ca toleranta este zero. O campanie exclusiv dirijata de MS este sortita esecului, ar trebui sa clonam de zece ori Corpul de Control al Ministerului Sanatatii pentru a-l trimite. (...), si care ar fi aduse atentiei opiniei publice.Nu exista o singura masura care sa functioneze, oricum este un fenomen care s-a mai diminuat, din datele pe care le avem. Odata cu cresterea salariului corpului medicalcare exista in trecut, faptul ca medicii si asistentele aveau salarii foarte mici si era un stimulent in acest sens.. In momentul de fata, opinia publica este constienta ca aceste lipsuri au disparut si este un fenomen care trebuie combatut", a mai spus Victor Costache.