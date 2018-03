Negocieri esuate la Ministerul Sanatatii: Soferi si secretare din primarii castiga mai mult decat unii medici

Fiecare spital da ce sporuri vrea si poate

Pintea: Ne-am obisnuit sa stam cu mana intinsa

"Nu am ajuns la niciun rezultat. Continuam protestele. Joi vom fi la Ministerul Muncii. Vom stabili daca data de 25 aprilie ramane pentru miting. Asteptam sa vedem daca vor creste salariile marite de la 1 martie, care ar trebui sa fie luate in aprilie", a declarat liderul Santitas, Leonard Barascu, la iesirea de la Ministerul Sanatatii.Presedintele Sanitas Bucuresti Viorel Husanu a explicat, pentru, ce s-a discutat in spatele usilor inchise."Depasirea pragului de 30% se poate face din venituri proprii ale spitalelor, iar procentul concret pentru fiecare categorie de personal se va negocia la nivel de unitate. Adica daca medicilor de la ATI regulamentul de sporuri le da dreptul ca sporul sa fie intre x si 85%, procentul concret va fi stabilit la nivel de unitate. Si de regula spitalele mici care nu au cheltuieli mari cu pacientii, pentru ca nu au pacienti de ATI, arsi etc., vor putea sa-si plateasca angajatii mai bine decat la spitalele de urgenta. Eu asa vad in acest moment. Poate, totusi, se mai gandesc si ei...Spitalele de provincie, din subordinea administratiei publice locale, unde media sporurilor se face cu salariatii de la spatii verzi, teatre, ecarisaj (unde nu sunt sporuri mari) vor putea sa acorde lejer spor de 75% pentru 10 medici din acel spital iar la Floreasca, de exemplu, nu se va putea.Daca nu depasim in sanatate plafonul de 30% s-ar putea sa avem categorii profesionale cu foarte putina pregatire, care vor castiga mai mult decat medicii si asistentii cu functii superioare", a declarat pentruViorel Husanu, referindu-se la situatii in care soferi si secretare din primarii castiga mai mult decat unii medici.Intr-un interviul acordatcu putin timp inainte de inceperea protestului de azi, interviu pe care va invitam sa il cititi integral miercuri, Pintea a admis ca se muta bani de la sporuri la salarii, dar cu toate acestea spune ca suntem in fata unei false crize si ca cei care au iesit in strada si ameninta chiar si cu greva sunt dezinformati.Mai exact, este impusa un fel de taxa de solidaritate, unde cei ale caror salarii au crescut la nivelul din 2022 pierd la sporuri astfel incat sa nu le scada colegilor lor salariile."Le-am explicat: lucrati impreuna cu asistenta, infirmiera spala pe jos, vi se pare normal ca ea sa ia 1.500 de lei net, cand as putea sa o ajut sa ia 2.000, sa nu piarda fata de salariul din februarie, dar voi sa pierdeti 200-300 de lei anul acesta in fiecare luna la spor, din 18.000, din 14.000, din 11.000 de lei?. Asta era de fapt discutia", a declarat pentru Ziare.com Sorina Pintea.Despre situatia biologilor, biochimistilor, farmacistilor etc, Pintea recunoaste ca Legea Salarizarii i-a scapat din vedere dar promite ca joi, cand in sedinta de Guvern va fi apobat regulamentul de sporuri, va rezolva partial problema.