Nelu Tataru, despre medicii care demisioneaza: Nu un ordin de ministru ii face sa lupte in prima linie. Asigurarea cu echipament da incredere oamenilor sa ramana

"Asigurarea cu echipament da incredere oamenilor sa ramana si sa lupte", a declarat Tataru, precizand ca se fac eforturi pentru dotarea cu echipamente de protectie.Ministrul Sanatatii a precizat ca mai sunt focare mici de infectare cu coronavirus, la Deva si Arad, dar si in unele unitati sanitare, dar nu se compara cu ce se intampla la Suceava."Sunt focare mici la Deva, Arad, in unele unitati sanitare, dar nu sunt asemanatoare Sucevei. (...) Numarul maxim de paturi, cand vor intra spitalele de suport, vor fi 7.000 - 7.500 de paturi. Avem circa 1.600 de paturi ATI care au si ventilatoare", a declarat Nelu Tataru, luni seara, la Digi24.In acest moment in spitalele de boli infectioase sunt, in total, circa 2.500 de paturi pentru cei infectati cu coronavirus si aproximativ 2.000 de cazuri. Mai multe paturi urmeaza sa se elibereze, avand in vedere ca pacientii asimptomatici sau cei cu usoare simptome vor fi tratati la domiciliu sau in spatii de carantina special amenajate de autoritati.Intrebat daca exista un ordin de ministru pentru personalul medical care demisioneaza, ministrul Sanatatii a negat."Nu exista ordin de ministru. Au fost propuneri, dar nu un ordin de ministru face un cadru medical sa ramana, sa lupte in prima linie. Asigurarea cu echipament da incredere oamenilor sa ramana si sa lupte. Nu vreau sa ma gandesc ca se creeaza un precedent", a mai declarat Tataru, referindu-se la personalul care a demisionat in ultimele zile.Nelu Tataru afirma ca se fac eforturi pentru dotarea cu echipamente de protectie.Amintim ca aproape 300 de cadre medicale din tara au coronavirus. Doua treimi, doar in Suceava