Noi denunturi in dosarul Lucan: Bodog aranja controalele. Romania e plina de lucani! Cum raspunde ministrul Sanatatii

Ministrul Sanatatii Florian Bodog , complicele lui Lucan?

Lista paralela cu pacienti: prioritati, cei care aduceau bani sau faima

Circuitul spagii

"Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt foarte multe de zis in legatura cu suspiciunile de mita. Profesorul Lucan lua mita si din aerul din Institut (Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj - n. red.). De la lifturile comandate in institutie, tonomatul de cafea...mita venea de oriune. Si prin firmele de farmacie care au platit asa zise contracte de sponsorizare - erau mita mascata. S-a schimbat si imunosupresia la sute de pacienti, pentru ca o anumita companie care furniza un anumit medicament sa fie scoasa din joc", a mai spus Ungureanu.Ungureanu a spus ca bolnavii din Romania sunt jecmaniti, deoarece din sute de clinici de stat, sunt indemnati sa mearga la privat, unde sunt jecmaniti de "", deoarece, sustine deputatul USR , Lucan nu este singurul medic care a recurs la astfel de fapte.. Trebuie mobilizate Parchetele Judetene, pentru a se vedea cat de frecventa este aceasta practica a jafului banului public si a santajului emotional. Am foarte multe dovezi despre sute de bolnavi. Am dat liste clare cu pacienti - cu nume si prenume - care au fost redirectionati din clinicile de stat la cele private", a spus Ungureanu.Acesta sustine ca in Cluj exista foarte multi doctori care "fac ce face Lucan" (luare de mita, santaj emotional - n. red.)."In Cluj, exista foarte multi doctori care fac ce face profesorul Lucan. Nu sunt la fel de lacomi ca el si poate nu la fel de talentati in aceasta arta a chirurgiei, dar exista", a mai spus deputatul USR.Deputatul USR a sustinut in fata jurnalistilor ca printre cei care i-au oferit sprijin medicului Lucan se numara si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care intervenea pentru a domoli controalele."Florian Bodog aranja lucrurile astfel incat controalele care veneau de la minister sa fie moi, sa nu descopere lucruri", a spus Ungureanu.. Florian Bodog impreuna cu functionari de la Casa, cu consilierul sau, au aranjat ca la un control cerut de DIICOT, functionarii de la Casa de Asigurari sa fie cazati la un hotel de cinci stele din Cluj. Acel control a devenit brusc foarte moale".Ungureanu a sustinut ca, legaturi care dateaza din 2007".La scurt timp, intr-o interventie telefonica la Digi24, ministrul Bodog a negat orice acuzatii.asa ceva. Ultima data cand am discutat cu colegii de la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj m-au asigurat de toata cooperarea si toata transparenta. Iar aceste afrmatii pe care le face domnul Ungureanu vin doar sa mai adauge un cui la sicriu transplantului din Romania", a spus Florian Bodog.Intrebat, in continuare daca pacientii VIP au prioritate la transplant renal, Bodog a precizat: "Cu siguranta ministrul Sanatatii nu gestioneaza aceste lucruri. Mie nu mi s-a reclamat acest lucru. Eu stiu ca exista liste de asteptare si criterii dupa care se selecteaza pacienti. Mai multe puteti afla de la presedintele Autoritatii Nationale de Transplant".In legatura cu sursele din care deputatul Emanuel Ungureanu si-a cules informatiile, Ministrul Sanatatii a spus: "Eu nu vreau sa fac nicio speculatie, eu spun doar lucruri reale si spun ca eu, ministrul Sanatatii, nu am intervenit niciodata pentru ca cineva sa fie cazat la un hotel sau la un alt hotel si nici nu am vorbit pentru ca un control sa fie 'moale'.. E o ancheta in curs.: sa fie echipa de control de la Minister, cu cea de la Casa de Asigurari. Echipele au fost de 3-4 ori (in control - n.red.) Toate datele au fost transmise DIICOT-ului".Acesta a spus ca nu poate oferi mai multe informaii in aceasta caz, in conditiile in care acesta face obiectul unei anchete in desfasurare.Dupa ce ministrul Sanatatii a fost intrebat daca se dau bani in spitalele din Romania in momentul in care se face transplant, conversatia telefonica s-a intrerupt brusc.In ce priveste noile detalii pe care Ungureanu le-a dat procurorilor DIICOT, acesta a evocat existenta uneicu pacienti, unde erau inscrise persoanele importante, care aveau bani de mita sau aveau un statut important, astfel incat sa ii aduca faima medicului Lucan."Ii indemn pe cei care au facut aceste fapte sa vina in intampinarea procurorilor sa isi recunoasca vinovatia. Ma refer la acele persoane care au platit sume impresionante pentru a fi pe lista paralela cu pacienti.", a mai spus deputatul USR.Despre Arsinel, Ungureanu a spus: "El trebuie sa se gandeasca ca sunt 12.000 de bolnavi. In loc sa taca, el a facut tam-tam. Nu a fost decent. Am facut si acum patru ani apel la decenta. Nu fii nesimtit, esti un om in varsta! Sunt copii care mor cu zilele, care au nevoie de organ. Cum poti sa te bucuri in gura mare ca ti s-a facut un favor? Nu spun mai multe, ca e batran, bolnav, a pierdut persoane dragi".Intrebat de jurnalisti daca exista un circuit al spagii, dar nu numai pentru transplant, Ungureanu a raspuns afirmativ si a descris procesul."Exista un circuit foarte clar al spagii. Spaga intervenea inin care pacientul statea de dimineata de la ora 08:00, cu boli renale, cu dureri, pana a doua zi la ora 15:00, cand era distrus psihic.. Deci intreba 'unde lucrezi?', nu 'ce te doare'", a subliniat Emanuel Ungureanu."Profesorul sustinea ca statul roman nu poate garanta conditiile de spitalizare si santaja emotional pacientii. Am fost martor la astfel de scene. O femeie plangea ca nu are de unde sa ii dea bani pentru transplant, iar el o intreba daca are vaca: 'ai vaca? vinde-o'. Vorbim despre un cinism fara masura. Daca pacientul nu avea vaca de vandut, se ducea la alta clinica, care facea acelasi lucru si iar incepeau negocierile ca la piata", a mai precizat Ungureanu.Fiecare si-a luat cate o portie din tara, si-au impartit piata medicala din zona privata".Ungureanu spune ca medicul Lucan a fost ajutat si de Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca.. O sa vedeti cum se faciliteaza din ce in ce mai mult acest business numit Lukfurt (Lukmed - n. red.). Domnul Boc l-a numit pe Lucan consilier personal. Ma intreb...ce anume l-a invatat domnul Lucan, in calitate de consilier, pe domnul Boc? Ce anume l-a invatat?Boc se lauda atat de mult cu Lucan, era atat de incantat de relatia lor", spune deputatul USR., am facut plangere impotriva lui acum cateva luni", a mai precizat Ungureanu.