Noul manager al Spitalului Judetean Neamt: Fiecare persoana va fi, la un moment dat, contaminata

"Le transmit colegilor mei din spital ca trebuie sa fim o echipa. Daca nu vom fi o echipa, pierdem lupta cu COVID-ul. Nemtenilor le transmit sa inteleaga ca este greu, dar foarte important sa stai in autoizolare pentru ca un alt lucru pe care l-am invatat de la Suceava este faptul ca nu intelegem ca autoizolarea inseamna sa stai singur, fara sa intri in contact cu alte persoane.Stim foarte bine ca suntem in contaminare comunitara si acesta este unul din cele mai simple mijloace prin care fiecare dintre noi ne imbolnavim", spune Daniela Marcoci, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt.Totodata, Daniela Marcoci sustine ca fiecare persoana va fi, la un moment dat, contaminata:"De asemeni, vreau sa fim pozitivi si sa inteleaga toata lumea ca cel putin la un moment fiecare din noi vom fi contaminati, vom trece printr-o forma de boala sau vom fi asimptomatici, pentru ca asta este mersul firesc al pandemiei de coronavirus, astfel incat sa capatam imunitate si sa reusim sa trecem cu bine peste boala".Medicul epidemiolog al DSP Neamt, Daniela Marcoci, a fost numita, joi seara, noul manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, printr-o decizie a Ministrului Sanatatii.Pana joi, Daniela Marcoci a fost detasata, de pe 3 aprilie, in focarul de la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.