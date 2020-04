Nu cu zaharelul si nici cu forta se atrag specialistii, domnilor guvernanti

Ziare.

Numai ca nici pe salariatii de atunci, nici pe medicii de acum, nu-i preocupa lipsa banilor. Primii aveau bani dar nu gaseau de mancare, medicii de astazi n-au cele trebuincioase pentru combaterea virusului, dar trebuie sa-l combata. Evident, nu-si pot exercita profesia.Profesia lor e aruncata in desuetudine de ani buni, ba chiar de decenii, de cand cei aflati la carma sistemului, anume ca sa se ingrijeasca de cele necesare, si-au vazut numai de ale lor, s-au tot schimbat a-tour-de-role intre ei siAr fi de inteles daca sistemul ar avea de asigurat vreo tehnologie noua si rarissima, vreun medicament deficitar pe plan global si imposibil de obtinut sau aparatura abia inventata. Nu aici e buba. Buba este manageriatul: lipsesc obisnuitele masti de unica folosinta, manusile de protectie, combinezoanele, dezinfectantii, tot ce trebuia demult aprovizionat, nu era greu de obtinut si ar fi putut sa existe acum gramada in stocurile noastre, daca l-ar fi durut pe cineva in alta parte, decat in acel cot, de care vorbeam.Chiar si astazi, as zice ca nu pentru rezolvarea acestor necesitati se oferaN-as vrea sa fiu vulgar, dar asta imi suna cam asa: na-va si voua niste bani, ca sa taceti odata din gura! Mucles, ati inteles?N-as vorbi asa, daca nu observam ca guvernantii incearca sa le inchida gura medicilor cu un bacsis, prin gura presedintelui, si cu amenintarea ca li se va ridica dreptul de libera practica, prin cea a premierului. Sa fim cinstiti: pornind la razboi cu sabia intr-o mana si cu ramura de maslin in cealata, ajungi la deruta, nu la victorie.Imi vine sa cred ca pe domnul Orban l-a luat gura pe dinainte. Poate nu s-a gandit ca libera practica este un drept castigat dupa ani de munca, examene sustinute si probe dovedite, nu un fel de hatar obtinut la un pahar de bere si retras la un sprit.Ce ar zice premierul Orban, daca s-ar da cineva viteaz, ca-i poate retrage diploma de bacalaureat sau pe cea de inginer - profesia domniei sale. N-ar rade cu hohote? Fara indoiala, reactia este cu totul alta decat cea la care se asteapta premierul Orban de la medicii amenintati sa ramana fara drept de practica chiar de catre cei asezati in scaun ca sa-i ajute in practica lor, nu sa-i incurce. Zambet amar, furie, dispret, decizia de a pleca in final din tara?Ne plangem ca un mare numar de medici au plecat din tara si profeseaza la altii, dar le dam prilejul celor ramasi aici sa le vina si lor deodata dorul de duca, sa-i apuce lehamitea si dezgustul. De treizeci de ani, guvernantii nostri, oricare au fost ei, au excelat folosind ca metode de conducere ori clasicul zaharel, ori la fel de clasica sula, infipta intre coaste.Sincer sa fiu, nu m-am asteptat ca si noul guvern, caruia imi place sa cred ca presedintele Iohannis ii insufla spiritul sau pragmatic, sa preia aceasta veche traditie damboviteana, negasind alternativa la ea in momente de cumpana.Oare nu intelege domnul Orban ca medicii sunt o categorie de profesionisti care in marea lor majoritate isi respecta indeletnicirea si nu pot fi nici cumparati cu euro, nici speriati cu retragerea drepturilor lor inalienabile si castigate din greu?Pana sa ajunga la dreptul de libera practica, medicul si-a tocit coatele timp de sase ani in facultate, a urmat un rezidentiat, si-a facut specializarea adesea concomitent cu masteratul, poate si-a sustinut si lucrarea de doctorat, obtinand pana la urma dreptul de a practica medicina, acordat de o comisie, dupa ce alte comisii i-au verificat capacitatea in toate celelalte etape parcurse.In opinia mea, atat bonusul de 500 de euro, cat si amenintarea cu ridicarea dreptului de libera practica denota un abandon al decidentilor nostri in fata faptului ca nu reusesc sa repare in timp scurt tot raul produs de guvernarile anterioare, care au lasat tara fara niciun stoc in domeniul sanitar si cu spitalele de izbeliste.Problema nu mi se pare a fi strict a guvernului sau a presedintelui. Este categoric a intregii clase politice, care a neglijat condamnabil importante categorii de profesionisti precum medicii, legiferand avantaje numai pentru propriul interes.N-as vrea sa ma refer concret la categoriile pivilegiate, ele se cunosc, dar observ ca am ajuns sa culegem roadele situatiei cand nu numai demnitari de prim sau al doilea rang, dar chiar functionari din primarii sau politruci de la judete incaseaza indemnizatii, incomparabil mai substantiale, decat salariul unui medic, care ii salveaza pe altii poate de la moarte.In ultimul an, tot asistam la dezbateri in Parlament si asteaptam deznodamantul CCR cu privire la pensiile speciale ale demnitarilor. Nu ma deranjeaza, n-am obiectii, dar nici nu pot sa ma abtin de la o intrebare: cu ce este mai indreptatit sa primeasca pensie speciala un parlamentar, un magistrat, un primar sau consilier, mai curand decat unul din aceia care ne apara sanatatea si ne salveaza viata la nevoie?Daca exista cienva pe care nu l-am convins cu acest argument, apoi l-as invita sa puna fata in fata bonusul de 500 de euro si pensiile speciale, exprimate toate cu trei sau patru zerouri, stabilite mai demult si de care pun pariu ca nu se va atinge nimeni.Va explic si de ce: toti membrii CCR sunt magistrati si toti beneficiaza de pensii speciale, cele ale caror diminuari sau chiar anulari li se cere.