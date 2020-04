Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Romania cu 18,9% saptamana trecuta fata de cea precedenta

LIVE

Din totalul de 6.633 de cazuri confirmate, 51% sunt in judetele Suceava, Hunedoara, Timis, Neamt si Bucuresti, iar 60,4% dintre decese au aparut in judetele Suceava, Hunedoara, Timis, Arad si Bucuresti. 82% dintre decedati aveau boli asociate."60.4% din decese au fost in inregistrate in judetele Suceava, Hunedoara, Timis, Arad si Bucuresti. In ultimele 14 zile, un singur judet a inregistrat o incidenta aparenta > 100/100.000", a transmis INSP.Potrivit sursei citate, 1 din 8 cazuri a fost inregistrat la personal sanitar.In ceea ce priveste cele 318 decese, INSP a precizat ca 71% au fost la persoane cu varsta peste 60 ani, 65% fiind la barbati. In plus, specialistii au precizat ca 82% dintre decedati aveau cel putin o comorbiditate."Media ponderii probelor pozitive in ultimele 14 zile, a fost de 11.8%", a mai transmis INSP.