O platforma gratuita de consultatii online a fost lansata de PMB. Medicii ii vor evalua de la distanta pe bucuresteni

''Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti, in parteneriat cu Medicentrum si Lite Microsystems, lanseaza o platforma gratuita de consultatii online pentru spitalele Primariei Capitalei. Pe fondul acestei situatii speciale, create de pandemia cu COVID-19, cautam incontinuu noi solutii, impreuna cu colegii din ASSMB si din Primarie, pentru a ajuta oamenii sa stea acasa'', a scris primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook.Ea a anuntat ca aplicatia a fost testata cu succes pentru verificarea functionalitatii zilele trecute, in cazul Spitalului Clinic Colentina, si este lansata marti.''Urmeaza sa fie implementata cat mai curand in celelalte spitale administrate de Primaria Capitalei. Astfel, locuitorii Capitalei se pot adresa online specialistilor, care ii vor evalua medical de la distanta si le vor raspunde la intrebari. Avantajul este faptul ca prin aceasta modalitate se asigura si un prim triaj al pacientului si, in functie de chestionarul completat (prin intermediul caruia se pot transmite chiar si documente medicale), acesta va primi recomandarile corespunzatoare. Prin urmare, se poate evita deplasarea la spital'', a aratat primarul general.Platforma este foarte usor de folosit, a adaugat Firea.''Pacientii acceseaza site-ul pacient.assmb.ro , introduc o scurta descriere a problemelor de sanatate pe care le au si ataseaza, daca este cazul, documente medicale (rezultate analize, recomandari de la specialisti, istoric medical, bilete de iesire din spital, samd.).Selecteaza specialitatea si medicul, apoi introduc datele personale si cele de contact. Raspunsul va fi primit direct din partea medicului in 12 - 24 ore, in functie de disponibilitatea specialistului si de numarul de cazuri. Astfel pacientul primeste informatii personalizate in urma carora va sti ce are de facut cu exactitate. In concluzie, va recomandam din tot sufletul sa folositi aceste platforme inainte de a lua decizia de a va duce la spital. Trebuie sa fim cu totii responsabili si sa incercam sa nu aglomeram unitatile medicale atunci cand nu este cazul'', a transmis Gabriela Firea.