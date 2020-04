OMS recomanda ca mastile chirurgicale sa fie pastrate pentru personalul medical. Populatia poate sa poarte masti artizanale

Ziare.

Un inalt responsabil OMS a declarat presei caDar"Trebuie sa rezervam mastile medicale si chirurgicale persoanelor din prima linie. Dar ideea de a utiliza masti care protejeaza caile respiratorii si gura pentru a impiedica tusea sau rasuflarea sa raspandeasca boala in mediul inconjurator si spre altii nu este o idee rea in sine", a spus medicul Mike Ryan, expert OMS in situatii de urgenta, in cursul unei conferinte de presa.In SUA, Anthony Fauci, medic si director al Institutului national pentru bolile alergice si infectioase, responsabil de coordonarea luptei impotriva COVID-19, a declarat vineri ca americanii ar trebui sa-si acopere gura si nasul in timpul iesirii lor in public, dar ca ei trebuie sa ramana in izolare cat mai mult posibil.In Franta, Jerome Salomon, director general in Ministerul Sanatatii, a apreciat la randul sau ca "notiunea de acces general la o masca in publicul larg sau alternativ poate fi incurajata", subliniind totusi ca aceste masti nu inlocuiesc "gesturile bariere" care sunt spalarea frecventa a mainilor si distantarea sociala.O pozitie impartasita de Mike Ryan de la OMS, care a recunoscut existenta unei dezbateri "foarte importante si sanatoase" asupra generalizarii purtarii mastilor."Aceasta poate avea loc in circumstante in care utilizarea mastilor - fie ca sunt facute acasa sau fabricate din panza la scara unei comunitati - poate participa la raspunsul global si complet fata de aceasta maladie", a spus el.