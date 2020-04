Opt batrani au murit din cauza coronavirusului la azilul privat din Galati

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, din cei aproximativ 130 de batrani internati initial in camin, in prezent exista 60 in unitatea de ingrijire, toti fiind negativi la COVID-19, in timp ceMarti, alti doi varstnici vor fi transferati de la Spitalul Clinic Judetean Galati la camin, unde vor fi internati la un etaj separat de restul beneficiarilor si s-a procedat la dezinfectia spatiului. Cei doi pacienti sunt beneficiari ai centrului si au fost internati la spital cu teste pozitive la COVID-19, dupa care testele s-au negativat, a precizat DSP Galati.Cat priveste situatia la cel de-al doilea camin de ingrijire a varstnicilor din Galati, Caminul "Sf. Spiridon", aflat in administrarea Primariei Galati, aici s-a mai inregistrat, marti, un test pozitiv in randul personalului angajat, fiind pana acum, in total, sase persoane pozitive, din care doi varstnici si patru angajati ai caminului.Potrivit datelor comunicate de Prefectura Galati, in total, in judet, au fost inregistrate 204 de cazuri de coronavirus si 14 decese. In prezent, sunt 791 de persoane in carantina si 505 in izolare la domiciliu, fiind realizate pana acum 1.227 de teste.