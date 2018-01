Organizatiile medicilor de familie apeleaza la Presedintie: S-a ajuns la momentul zero

asigurarea conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatii medicului de familie;

cresterea finantarii;

recunoasterea importantei rolului medicului de familie, odata cu respectarea drepturilor constitutionale ale medicilor si pacientilor.

Medicii de familie considera ca au primit doar "promisiuni neonorate", iar Presedintia este singurul for care mai poate atrage atentia asupra bugetului total insuficient.Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au transmis, miercuri, un comunicat de presa in care afirma ca s-a ajuns la momentul zero in medicina de familie din Romania."Decidentii nostri nu au inteles nici pana in acest moment ca Asistenta Medicala Primara poate fi asul din maneca unei guvernari care ar dori schimbarea si reforma adevarata in sanatate.O ambiguitate legislativa construita in ani a impiedicat medicii de familie sa aiba o relatie contractuala normala, cu suport legal afisat la timp in transparenta legislativa, cu pregatirea contractarii conform celor prevazute in hotararea de guvern care reglementeaza Contractul-cadru si cu buget definitivat la timp.In fiecare an am fost impinsi sa semnam acte aditionale cu mare intarziere pentru a asigura continuitatea actelor medicale si mai nou, raportarea lor in sistemele informatice", se arata in comunicat.Medicii afirma cu au ajuns la momentul in care au decis sa renunte la aceste practici "paguboase" si, alaturi de pacienti, au solicitat o schimbare serioasa si responsabila de paradigma.Medicii de familie vor ca sistemul de sanatate sa aduca in atentie ceea ce il defineste - sanatatea pacientului - si considera ca trebuie rezolvate trei chestiuni principale:"Asa cum s-a anuntat deja, incepand de la 1.01.2018, medicii de familie au decis sa renunte la prelungirea actualelor contracte prin acte aditionale, astfel ca astazi, 3.01.2018, cel putin jumatate lucreaza deja in afara acestor contracte.Mentionam ca in ciuda deschiderii de a face modificari de substanta in ceea ce priveste Asistenta Medicala Primara, astazi medicii de familie au primit doar promisiuni neonorate, cosmetizarea discreta a viitorului contract-cadru, refuzul de a ajusta legislatia in vederea imbunatatirii conditiilor de exercitare a profesiei, taraganarea modificarii protocoalelor de prescriere, in ciuda faptului ca reprezentantii medicilor de familie au oferit solutii practice, rapide, coerente, in timp record", se mai arata in comunicat.Potrivit documentului, protestul medicilor de familie este sustinut de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), de sindicatuli Promedica, unele Colegii judetene ale medicilor precum si de principalele asociatii de pacienti din Romania Totodata, medicii de familie au anuntat ca isi mentin punctele de vedere si principalele revendicari, "in ciuda numeroaselor tentative de intimidare, hartuire, insistenta din partea caselor judetene de asigurari de sanatate"."Medicii de familie au transmis problemele lor si Presedintiei Romaniei, singurul for care mai poate atrage atentia in acest moment asupra bugetului total insuficient alocat AMP, asumata ca prioritate in Strategia nationala", se mai arata in comunicat.