Pacientii sunt pusi pe drumuri pentru o stampila, de care nu mai e nevoie de un an. Medicii de familie iau atitudine

nu mai este necesara stampila cabinetului/unitatii medicale pe documentele emise in baza contractului cu casele de asigurari de sanatate

Ziare.

com

Ca de obicei, cei care deconteaza sunt pacientii, care sunt pusi pe drumuri pentru hartii de care, daca ar fi respectata legea, nu ar avea oricum nevoie. O astfel de situatie este denuntata, joi, de medicii de familie din Bucuresti si din Ilfov, care anunta public ca de la 1 august vor refuza sa mai puna stampila cabinetului pe documentele emise - bilete de trimitere, retete compensate si gratuite, certificate de concedii medicale s.a.Astfel, Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov cere caselor de asigurari de sanatate sa-si respecte obligatia si sa informeze furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale despre modificarile legislative si sa controleze respectarea prevederilor contractuale.Ei arata ca au asteptat in zadar ca toata lumea sa aplice legea si ca, dupa un an, inca li se intorc pacientii frustrati ca sunt pusi pe drumuri deoarece medicul ar fi"uitat sa stampileze"."Avand in vedere modificarile legislative care au avut loc in acest an, precum si Ordinul ministrului Sanatatii si presedintelui CNAS nr 876/824/2017s.a, conform reglementarilor in vigoare.CNAS a publicat aceasta informatie pe site-ul propriu in urma cu aproape un an, pe 30 iulie 2017. Dar iata ca a trecut un an si inca ni se intorc pacienti in cabinete, suparati ca am fi uitat sa stampilam si i-am pus pe drumuri. De fapt, nu uitam, ci respectam legea!si trimisi la noi pentru a o aplica.Cei mai multi colegi medici de familie au ales sa continue sa stampileze, pentru a nu-i mai pune pacientii pe drumuri, darale sistemului de asigurari", a declarat medicul Marina Pircalabu, presedinte al Patronatului Medicilor de Familie din Bucuresti si judetul Ilfov (PMFB).De asemenea, avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr.674/252/2012, nici pe prescriptiile electronice (retete compensate si gratuite) emise in regim online prin intermediul Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), nu este necesara aplicarea parafei medicului, stampilei cabinetului si nici a semnaturii olografe a medicului, acestea fiind semnate electronic.Mentiunea ca prescriptia a fost emisa online si semnata cu semnatura electronica a medicului se afla in subsolul prescriptiei."De 5 ani, practic de la introducerea retetelor electronice, acestea nu au trebuit semnate, parafate si stampilate, daca erau emise online, adica atunci cand toate elementele sistemului informatic merg. Doar retetele emise offline, adica atunci cand sistemul informatic nu functioneaza bine si nu pot fi semnate electronic, necesita semnatura olografa, parafa si stampila.Oricine isi poate da seama daca reteta este emisa online sau offline pentru ca acest lucru este scris in subsolul retetei. Cu toate acestea,", a declarat si medicul Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov (AMFB).