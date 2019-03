Patru dintre medicii ortopezi din Neamt care au luat mita au fost arestati

Ziare.

Cei patru medici sunt Constantin Nanu (27 acte materiale), Florica Gutu (20 acte materiale), Grigore Berea (13 acte materiale), din spital, si Gheorghe Bors (5 acte materiale) de la cabinetul Policlinicii, potrivit pronuntarii publicate pe portalul instantelor.Decizia instantei poate fi atacata cu recurs in termen de 48 ore de la pronuntare, urmand ca eventualul recurs sa fie judecat de Curtea de Apel Bacau.Ghenadie Bucataru (7 acte materiale), care este al cincilea medic ortoped din dosarul investigat de Directia Generala Anticoruptie, a fost plasat de procuror sub control judiciar pentru 60 de zile.Despre acest caz, presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, spune ca ar trebui sa inceteze "heirupismul asta in a plimba oamenii cu catuse prin fata camerelor, pentru ca metodele bolsevice nu cred ca mai au sens. Cred ca acesti medici, daca au gresit, vor fi trasi la raspundere, vor fi cercetati si judecati. Cred ca trebuie sa ne uitam prima data daca nu punem cumva in pericol viata oamenilor, pentru ca a lasa o sectie intreaga in mainile a doi medici nu stiu daca e cea mai buna masura". Cei 5 ortopezi au fost retinuti, marti, de Directia Generala Anticoruptie , in urma unor perchezitii la cele doua unitati sanitare, dar si la locuintele acestora.Medicii din spital sunt suspectati ca ar fi conditionat actul medical de primirea unor sume de bani, iar cel din Policlinica de faptul ca primea mita pentru eliberarea unor certificate medicale necesare pensionarii pe caz de boala sau pentru concedii medicale.In urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate inscrisuri relevante pentru cauza, precum si sume importante de bani.Florica Gutu, unul dintre medicii retinuti, marti, de DGA a fost condamnat, in 2015, la o pedeapsa de 2 ani si 2 luni de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita si i s-a interzis sa exercite profesia timp de un an. Dupa expirarea perioadei de suspendare, medicul s-a reangajat la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, tot la sectia de Ortopedie.In acest moment, in sectia de Ortopedie a spitalului au ramas doar doi medici, fapt pentru care ministrul Sanatatii a declarat, miercuri, la Piatra-Neamt, ca toate cazurile vor fi redirectionate catre alte spitale.