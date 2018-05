Perchezitii in toata tara la medici care ar fi stabilit diagnostice false. Prejudiciul e de 10 milioane de lei

Ziare.

com

Prejudiciul in dosar ajunge la 10 milioane de lei.Potrivit DIICOT, procurorii din Targu Mures si politistii fac 68 de perchezitii domiciliare in toate judetele Romaniei si in Bucuresti intr-o cauza penala in care se fac cercetari pentru fals intelectual, uz de fals, inselaciune, constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda informatica."In fapt, s-a retinut ca, incepand cu anul 2013, mai multe persoane de pe teritoriul judetului Mures si nu numai, avand calitatea de cadre medicale (medici de familie, medici de specialitate, asistenti medicali),In concret, se recomanda a fi decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate dispozitive medicale identificate cu codul C05 - catetere urinare, dispozitive care nu erau necesare pacientilor.Toate aceste fapte au fost comise in beneficiul a doua societati comerciale, ambele cu sediul in Targu Mures, care in mod scriptic asigurau livrarea acestor produse catre pacienti situati pe intreg teritoriul tarii, fiind incasata astfel contravaloarea acestora in mod injust", arata DIICOT.Reprezentantii societatilor vizate, care s-au constituit intr-un grup infractional organizat, livrau pacientilor in numele carora decontau cateterele urinare, in general, doar scutece pentru adulti, produse de care acestia aveau cu adevarat nevoie, dar care nu erau decontate de catre CNAS.Din verificarile efectuate pana in acest moment se estimeaza un prejudiciu de circa 10.000.000 lei, dar acesta va putea fi stabilit cu exactitate ulterior.Surse judiciare au declarat caLa sediul DIICOT Targu Mures urmeaza sa fie audiate, in prima faza, circa 50 de persoane.