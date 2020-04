Perioada de rezidentiat pentru medicii din ultimul an e prelungita pana la 31 octombrie

LIVE

Anuntul a fost facut vineri, intr-o conferinta de presa, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru "Dupa cum mentionam, prin ordonanta de urgenta de ieri, care va aparea in Monitorul Oficial, in acest moment rezidentii de ultimul an care au terminat la 1 aprilie rezidentiatul, dar nu pot da examenul de specialist, li s-a prelungit perioada de rezidentiat pana la 31 octombrie, urmand sa fie reincadrati ca rezidenti pana in acel moment, cand vor sustine examenul de medic specialist.La fel in toate unitatile care tin de Ministerul Sanatatii, posturile vacante pot fi ocupate si de personal contractual in regim de urgenta pe perioada starii de urgenta", a spus Tataru.