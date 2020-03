Peste 200 de studenti ai Universitatii Carol Davila s-au oferit voluntar sa se alature medicilor in lupta cu COVID-19

LIVE

Astfel, Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti a inceput recrutarea studentilor, ajungand momentan la peste 200 de inscrieri. Potrivit SSMB, recrutarea este momentan preventiva, studentii fiind pe pozitii si pregatiti sa intervina in situatia depasirii capacitatii structurilor existente."In aceasta perioada de criza, in care sistemul public de sanatate se confrunta cu o situatie dificila si necesita asistenta in combaterea pandemiei SARS-COV-2, este important ca viitorii profesionisti in sanatate sa lucreze impreuna pentru a sustine mobilizarea nationala, informarea corecta si masurile pentru limitarea raspandirii infectiei", au declarat reprezentantii SSMB.De altfel, studentii medicinisti din Bucuresti si-au asumat aceasta responsabilitate, venind incepand cu 11 martie in sprijinul Directiei de Sanatate Publica. In fiecare zi, voluntari din toti anii de studiu, organizati pe cate 2 intervale de 5 ore, au suplimentat necesarul de personal si au preluat o parte din sarcinile administrative ale Directiei."Este important sa ne intelegem rolul de studenti medicinisti in aceasta perioada, sa constientizam ca avem energia corespunzatoare, ca detinem o cantitate de informatii prin care putem fi de ajutor si mai departe sa sprijinim autoritatile locale, dar si sa intermediem legatura dintre acestea si publicul general.Dorinta de a ajuta si spiritul tanar chiar pot face o schimbare intr-o situatie ca cea de acum, in care toti invatam sa ne adaptam", a declarat Cosmina Stoican, coordonatoarea voluntarilor DSP, studenta in anul 5, la Facultatea de Medicina in cadrul UMF Carol Davila din Bucuresti.La inceput numarul de voluntari se apropia de 50, iar activitatea lor se rezuma la apelarea cetatenilor intorsi din strainatate, informarea lor cu privire la necesitatea auto-izolarii la domiciliu si prezentarea pasilor de urmat in cazul aparitiei simptomelor. Ulterior, odata cu evolutia epidemiei si instituirea starii de urgenta, nevoia pentru asistenta a crescut si mai mult, iar sarcinile s-au diversificat.Astfel, activitatea continua si in prezent si se va desfasura pe o perioada nedeterminata, cat va fi necesar.Amintim ca secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, marti seara, intr-o conferinta de presa, o serie de masuri de recrutare a studentilor din sistemul de invatamant sanitar, dar si a medicilor rezidenti, incepand de miercuri, in vederea mobilizarii lor in lupta cu coronavirusul. A.G.