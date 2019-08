Petitie ca medicii din scoli sa poata emite bilete de trimitere gratuite. Raspunsul Sorinei Pintea, asteptat de luni de zile

Ziare.

"Reteaua de medicina scolara din Bucuresti este un model de bune practici pentru toata Romania. Acest lucru este recunoscut de Societatea Medicilor de Medicina Scolara din Romania, alaturi de care (...) solicitam dreptul medicilor scolari de a elibera bilete de trimitere gratuite catre specialisti pentru copiii din scoli, cu atat mai mult cu cat medicilor scolari le revin dreptul si atributiile de a consulta in fiecare an copiii din gradinite, scoli si licee.Acest demers a fost sprijinit si de Colegiul Medicilor din Bucuresti si petitiile noastre au fost inregistrate si la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, si la Casa Nationala de Asigurari, si la Ministerul Sanatatii. Sper ca demersurile vor avea succes", a spus Ablachim Turkes, intr-o conferinta de presa organizata la sediul ASSMB.Eugen Ilea a explicat ca in acest fel s-ar economisi timp, deoarece nu ar mai fi necesara obtinerea acestor trimiteri de la medicul de familie."Asta primavara, impreuna cu doamna director, am facut demersuri catre Ministerul Sanatatii, astfel incat medicii de medicina scolara sa poata sa faca acel lucru pe care il poate si medicul de familie: sa faca trimiteri catre specialisti. Astept inca raspuns de la Ministerul Sanatatii.Mie mi se pare normal: sunt tot medici, sunt specialisti, pot sa faca acest lucru conform legii (...) si ne-ar usura si noua si timpul, si munca pe care am face-o, stand cu orele pe la cabinetele medicilor de familie pentru a obtine o trimitere", a declarat el.Ablachim Turkes a mentionat ca in Bucuresti exista 440 de cabinete medicale scolare, 142 de cabinete stomatologice in scoli, noua cabinete medicale universitare si 13 cabinete stomatologie universitare. Acestea deservesc un numar de 250.000 de elevi si 119.000 de studenti.