Pintea face recensamantul medicilor: Noi am pregatit medici pentru UE

"Am putea sa mai discutam despre viitorul medicilor in Romania, ce am facut sa aducem cat mai multi medici in sistem. A fost majorata cifra de scolarizare pentru rezidentiat la 5.451 de la 4.000.Nu avem medici de familie, epidemiologi, pediatri pe diverse specialitati, chirurgie cardiaca...", a spus Pintea, la prezentarea bilantului a 6 luni de mandat la Ministerul Sanatatii.Intrebata in ce va consta aceasta evaluare, Pintea a explicat: "Numarul locurilor pe specialitati scoase la rezidentiat sa fie facut dupa o analiza clara, cu date pe situatia de la spitale, date de la Colegiul Medicilor. (...) De exemplu, avem o nevoie de 200 de medici epidemiologi, la rezidentiat au fost 11 locuri anul trecut. Sa facem un echilibru intre ce e nevoie si ce scoatem la concurs".Ea s-a laudat si cu majorarile salariale, care, chiar daca au creat haos in sistem si s-a ajuns in pragul grevei generale, in final au fost facute corectii.In ce priveste datele publicate de Federatia "Solidaritatea Sanitara" care, in urma unui sondaj a descoperit ca 80% dintre angajatii din Sanatate se simt inselati in ce priveste majorarile salariale, Pintea a dat de inteles ca se indoieste."S-au facut modificari legislative pentru corectia inegalitatilor salariale. Am citit un raport al unei federatii de unde reiese ca majoritatea sunt nemultumiti. Eu as face o analiza si apoi as publica un raport despre cat de multumiti sunt pacientii care apeleaza la serviciile medicale", a conchis Pintea.