Presedintele Aliantei Medicilor: Multi vor pleca din tara dupa pandemie, statul roman nu ne respecta

"Ma simt un fraier ca am ramas in Romania, de ce sa nu o spun, fiindca sunt un medic care a ales sa ramana in Romania, dar sunt convins ca, dupa aceste doua initiative, multi dintre colegii mei, dupa ce va trece aceasta pandemie, vor cauta sa plece din Romania pentru ca e clar ca statul roman nu ne respecta. Nu ne respecta pe noi si profesia noastra", a declarat Tanase in cadrul unei emisiunii la Europa FM Medicul a vorbit si despre ultimele gaselnite guvernamentale menite sa ii faca pe medici sa nu isi mai dea demisia, in conditiile in care tot mai multe cadre medicale fac acest lucru, acuzand lipsa de echipamente si evocand sanatatea familiilor.Amintim ca premierul Ludovic Orban i-a amenintat voalat pe medicii demisionari cu ridicarea dreptului de libera practica, in timp ce presedintele Klaus Iohannis a cerut ca personalul medical care se ocupa de pacientii cu COVID-19 sa primeasca un bonus lunar de 500 de euro "Daca dansii cred ca astea sunt doua initiative ar putea sa ne convinga sa ne facem datoria, cand noi ne facem datoria din vocatie, practic, asta e clar ce pret pune pe noi. Sincer, e un fel de mita voalata", a sustinut presedintele Aliantei Medicilor din Romania.Doctorul a mai spus ca "peste tot se practica o cultura a intimidarii, iar foarte multi medici nu sunt lasati neaparat sa vorbeasca".