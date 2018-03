Primii medici care anunta ca nu vor mai intra in sala de operatie daca li se taie sporurile: E inadmisibil!

Foto: Facebook/Ilie George

De data aceasta medicii ATI de la Spitalul Universitar din Bucuresti i-au trimis ministrului Sanatatatii Sorin Pintea o scrisoare in care o anunta ca, daca regulamentul de sporuri va fi adoptat in forma care este acum in discutie, vor refuza sa mai intre in salile de operatii."Colectivul Clinicii Anestezie Terapie Intensiva din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti priveste cu maxima ingrijorare ultimele evolutii ale negocierilor privind regulamentul de sporuri ce au in vedere personalul medical superior (medici) de anestezie si terapie intensiva. Consideram ca inadmisibila stabilirea unei sume fixe, oricare ar fi aceea, in ceea ce priveste sporul din specialitatea noastra si consideram imoral si neetic ca un asistent medical sa beneficieze de spor mult superior fata de medici.De asemenea, ne exprimam regretul ca dumneavoastra, dna. ministru, negociati acest regulament de sporuri preponderent cu sindicate ce au ca scop reprezentarea intereselor asistentilor medicali si personalului TESA, nefiind reprezentantiv pentru medicii din Romania. Prin urmare, solicitam in mod imperios retragerea Anexei 10 (chiar si modificata) si adoptarea unui regulament de sporuri coerent, etic si care sa reflecte periculozitatea activitatii pe care o desfasuram", se arata in scrisoarea semnata de medicii de la anestezie si terapie intensiva de la Universitar.Acestia avertizeaza ca, prin ceea ce se intampla acum, unul dintre principalele obiective promovate in momentul adoptarii Legii Salarizarii in sistemul de sanatate, si anume stoparea exodului medicilor, este anulat."Atragem atentia ca numarul medicilor ATI din Romania a devenit critic in acest moment", ii spun semnatarii lui Pintea."Privind aspectele de mai sus, colectivul Clinicii ATI SUUB a hotarat ca, incepand din momentul adoptarii unui regulament de sporuri neadecvat activitatii noastre,. Vom fi prezenti in spital si vom asigura activitatea de terapie intensiva si urgentele specifice activitatii noastre", isi incheie medicii ATI de la Universitar scrisoarea.Informatia a fost comentata de fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu."Asta dovedeste cat de multumiti sunt medicii de noile salarii si sporuri.Sigur, o greva pentru conditiile de lucru, pentru disponibilitatea medicamentelor esentiale, pentru blocul operator, pentru circuite medicale, pentru functionare in conditii de legalitate... toate astea ar fi la fel de (sau poate chiar mai) justificate decat o greva pentru sporuri", a scris pe Facebook Vlad Voiculescu