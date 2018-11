Primul program de chirurgie robotica demara in urma cu 15 ani, la Cluj-Napoca, multumita profesorului de origine romana Ralf Senner

Ziare.

In octombrie 2018 s-au implinit 15 ani de la implementarea in premiera europeana a unui program care punea bazele chirurgiei robotice pentru studentii si rezidentii de la Universitatea de Medicina din Cluj-Napoca, cu participarea profesorului de origine romana Ralf Senner.Evenimentul a fost consemnat la vremea respectiva de prestigiosul British Medical Journal:"Termenii cum ar fi chirurgia telerobotica, chirurgia asistata de robot sau chirurgia robotica virtuala au fost elementele esentiale ale prelegerii tinute in sala Clinicii III Chirurgie, Facultatea de Medicina Cluj-Napoca. Aceasta lume fascinanta a incetat sa mai fie o fictiune, ca in romanele lui Jules Verne", sublinia profesorul Ralf Senner Din perspectiva impactului pe care il are azi chirurgia robotica, este evident ca programul din 2003, sustinut de profesorului Ralf Senner, nu a fost doar o viziune, ci a reprezentat un pionierat la nivel european, in domeniul chirurgiei asistate de robot si care ulterior a modificat fundamental tehnicile chirurgicale.Pentru profesorul de origine romana, aceasta a reprezentat un obiectiv profesional prioritar, fiind un corolar al experientei si viziunii sale, materializata intr-o cariera de exceptie in acest domeniu de activitate.Ca sa intelegem si mai bine contributia adusa chirurgiei robotice, trebuie sa subliniem faptul ca la acea vreme, aproape niciun chirurg nu aborda acest subiect, chiar daca ne referim la tari cu traditie in chirurgia din Europa, cum sunt Germania si Elvetia.In timp ce profesorul Cadier din Bruxelles vorbea, fara sa convinga, la Simpozionul MIC din Hamburg, in 2000, despre viitorul roboticii in chirurgie, profesorul Ralf Senner transforma viziunea sa in realitate. In acelasi an, in Germania, la Munchen realiza primele operatii asistate de robot (chirurgie robotica hibrida), implementa un program pentru chirurgia ambulatorie cu robotul si punea bazele chirurgiei bariatrice asistata de robot.Din anul 2000 si pana in prezent, profesorul de origine romana a operat cu toate sistemele robotizate, incepand cu robotul Zeus, AESOP 3000, Socrates si da Vinci generatiile Si si Xi iar, in 2017 a fost invitat in calitate de expert pentru evaluarea noului model da Vinci X.Colaborarea cu facultatea de medicina din Cluj a constat in prezentarea tehnicilor laparoscopice robotizate, de telementoring, teleteachning dar si transmisiuni live de operatii pentru conferinte si seminare de chirurgie, punctul culminant al programului fiind, operatia la distanta asistata de robot din 2003, de la Robotic Surgery Clinic din Munchen, catre Spitalul Universitar din Cluj-Napoca (1500 km).Centrul din Munchen a tratat pacienti din intreaga tara si din strainatate si datorita expertizei medicale a devenit partener al companiilor germane de asigurari, precum si al celebrului canal de televiziune german ARD (emisiuni medicale) . ARD a participat live la operatiile bariatrice asistate de robot.Departamentul de Sanatate din Emiratele Arabe Unite a ales centrul profesorului Senner pentru tratamentul obezitatii din Emirate si i-au fost incredintate cazuri grave aparute in urma interventiilor chirurgicale bariatrice, de exemplu, la Spitalul J. Hopkins Abu Dhabi, operand in mod regulat cazuri complicate pentru tratamentul chirurgical al obezitatii complexe (> 200-240 kg).In Cairo, au fost operati, pacienti cu obezitate si complicatii dupa interventii chirurgicale ale obezitatii, confirma si prof. S. Zakaria, de la Cairo University, presedinte al Al Safwa Hospital.Prof. Viktor Kashenko (Universitatea de Medicina din St. Petersburg) l-a invitat pe profesorul Senner la "International School of Gastric Surgery" iar prof. A. Obrezan si A. Protenko de la IMC St. Petersburg au lucrat in mod regulat cu profesorul Senner si au efectuat impreuna operatii asistate de robot.Din 2009, profesorul Senner opereaza si in Elvetia, in paralel cu Munchen, unde realizeaza in mod curent operatii bariatrice asistate de robot, folosind tehnica da Vinci cu 4 brate pentru gastrectomia sleeve si tehnicile de by-pass, avand contracte cu cele mai mari companii de asigurari de aici.Activitatea sa din ultimii ani s-a concentrat pe introducerea in domeniul bariatric a tehnicii da Vinci Stapling cu feedback, profesorul Senner testand noua tehnica in diverse centre de chirurgie experimentala din Europa.Rezultatele acestor teste au fost uimitoare, peste 80% din totalul interventiilor bariatrice de la spitalul din Cantonul Zurich, fiind interventii fara complicatii, ceea ce i-a adus profesorului recunoasterea deplina a activitatii in domeniul chirurgiei robotice - Munchen la Conferintele Chirurgilor Germani (reportaj ARD),- Lyon la Conferintele Internationale de MIC,- Valence la Simpozionul de Videochirurgie,- Davos la Conferinta Medicilor Generalisti- Wien la Simpozionul Danubius,- St. Petersburg la International School of Gastric Surgery- St. Petersburg la Webinar- Cairo si Sharm El Sheick la Conferinta EDD (Egyptian Digestiv Diseases Society),- Iasi la Confer 2017 / Curs introductiv in Chirurgia Robotica,- Bucuresti la Conferinta Internationala ARCE si University Hospital /Facultatea de Medicina Bucuresti datorita experiente sale in - Robotic bariatric Surgery benefits and limits- respectiv peste 18 ani de expertiza in chirurgia robotica.