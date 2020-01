Profesorul Beuran: Vinovat sau tap ispasitor?

Una este cand zici seful clinicii si alta e cand spui chirurgul

Adulatorii invoca linsajul mediatic

"Numai noi n-avem falitii nostri!"

Medicii nu opereaza daca trebuie? Opereaza numai daca vor?

nu vrea nimeni s-o opereze in Bucuresti

nimeni nu vrea

stiau ca nimeni nu voia s-o opereze

"Erori umane grave si repetate"

Cum se stie, profesorul Mircea Beuran a fost pana mai alaltaieri seful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul de Urgente Bucuresti (SUB) , cunoscut si ca Spitalul Floreasca, acolo unde o pacienta a decedat in ultimele zile ale anului trecut, arsa de vie pe masa de operatie.Dar, spre deosebire de altadata, cand dupa evenimente tragice urmau anchete interminabile, procese fara sfarsit si numeroase lacrimi de crocodil, noul ministru al Sanatatii a actionat operativ si, dupa o scurta cercetare, l-a demis pe doctorul Beuran nu numai de la clinica, dar si din postul detinut in minister.Corect. Pana se va pronunta justitia asupra eventualelor probleme penale, ministrul a actionat administrativ, conform competentelor sale, ca sa vada lumea ca Romania nu-i sat fara caini si demnitarii nu stau cu mana-n san, cand moare un om.Prima reactie am vazut-o din partea fostilor subalterni ai domnului Beuran: personalul din clinica a iesit sa protesteze zgomotos in apararea fostului sef Se vede de la o posta ca protestatarii de la SUB s-au repezit sa-si apere seful, nu sa ia apararea chirurgului de renume, intrucat acesta n-a fost vatamat cu nimic, nu i s-a stirbit ceva din notorietatea sa profesionala, nu i s-a pus sub semnul intrebarii dreptul de a practica medicina, nu i s-au contestat diplomele sau distinctiile primite. De toate acestea, nu se incumeta sa se atinga nimeni si nici n-ar fi cazul.Domnului Mircea Beuran i se imputa faptul ca nu a respectat obligatiile de sef al clinicii, nu de chirurg, nu de profesionist al medicinii. De altfel, chiar si daca nu i s-ar imputa ceva concret, era normal ca seful clinicii sa-si asume raspunderea, de vreme ce decesul pacientei s-a produs in urma unei erori umane comisa acolo, in unitatea condusa de dansul.Fostii subalterni nu dau insa importanta unor asemenea amanunte. Ei au semnat o hartie prin care anunta ministerul si publicul larg ca intra in greva si nu mai opereaza decat in cazuri majore. Asadar, cei certati cu ministerul se razbuna pe bolnavi si nu-i mai opereaza, daca nu este major cazul lor. Asa o fi scriind in juramantul lui Hipocrate, cel caruia ii sunt credincioase cadrele medicale?La una ca asta, reputatul jurnalist C.T.Popescu este de parere ca protestatarii care refuza sa operezeMa rog, asta este opinia severa a unui distins om al presei. Dar tot dansul se intreaba numaidecat:Cu alte cuvinte, seful Colegiului Medicilor se alatura protestatarilor-grevisti si-i incurajeaza. Asa sa fie? Sigur ca este asa, de vreme ce breslasul-sef ii ridica osanale celui pedepsit. Dar osanalele lui sunt o nimica toata pe langa altele cu care tocmai s-a etalat o cunoscuta prezentatoare de la postul public de televiziune, rostind o sintagma antitectica:Dupa care tot domnia sa asaza cireasa pe tort, condamnand fermInca o data, nu s-a legat nimeni de valorosul medic, n-a atins cineva in vreun fel profesionalismul sau. A fost pus numai in fata raspunderii, derivata din functiile administrative pe care le detinea.Prezentatoarei ii da insa o caustica replica un deputat USR, informat despre ceea ce se petrece in SUB si gata sa-l caracterizeze astfel pe domnul Beuran:Controversa nu se opreste insa aici. O reputata doctorita oftalmolog, manager general al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, intervine si dansa, spunand ca. Si da in completare exemplul de anul trecut, cand au fost in SUACu tot respectul pentru managerul general a SCUOB, asta suna cam asa: daca SUA si-au permis sa aiba 600 de asemenea cazuri, noi de ce sa nu ne permitem nici macar doua-trei? Bine a zis cineva in trecut ca numai noi n-avem falitii nostri!Intre noi fie zis, ma indoiesc cu privire la cifra de 600 persoane incendiate, la care se refera distinsa doamna doctor, fara sa indice sursa si mai ales prezentand-o foarte "rotunjita". Adica, nici 599, nici 601, ceea ce bate la ochi si rareori se intampla in natura si in societate.Tot in apararea doctorului Beuran sare si cunosctul chirurg Ioan Lascar, care isi face un fel de, declarand in premiera ca dansul a insistat pe langa colegul Beuran sa opereze femeia, fiind o cunostinta - dupa unele ziare chiar ruda - a domniei sale.Parca imi vine sa intuiesc ca, in optica profesorului Lascar, domnul Beuran trebuie decorat pentru ca a incercat o operatie nereusita din cauza unei erori umane, nu sanctionat pentru ca nereusita a omorat un om.Caci iata ce spune domnia sa:. Si se completeaza mai departe, apasat, tot profesorul Lascar:Declaratia aduce o conotatie noua la intregul eveniment. O femeie este grav bolnava si. Atentie la nuanta: nu este vorba ca femeia ar fi neoperabila. Problema e ca. N-avem de unde sti de ce nu vrea.Poate ca este prea in varsta la cei 66 de ani ai ei, poate este o femeie modesta si fara posibilitati - hm! - poate ca prezinta riscuri, poate spitalele n-au aparatura necesara, poate, poate, poate.Dar spitalul si profesorul Lascar al carui ajutor l-a cerut dansa, desi, n-au apelat undeva la autoritati, pentru ca femeia sa fie transportata in strainatate si poate sa fie astfel salvata, ci au apelat la un coleg, convingandu-l sa "vrea" el ceea ce nu "voiau" altii.Asadar, colegul trebuie felicitat pentru curajul sau si nu sanctionat pentru ca a murit un om acolo unde dansul este sef de clinica si responsabil pentru tot ce se intampla.In fata unor asemenea controverse, ministrul Sanatatii a gasit de cuviinta pe buna dreptate sa explice intr-o conferinta publica exact motivele sanctiunii aplicate sefului clinicii de la SUB si nu chirugului Beuran.Nu voi relua acuzele, ele sunt publicate pe site, dar mi se pare convingatoare concluzia:Intrebarea este simpla: pot protestatarii sa conteste afirmatia ministrului? Poate s-o conteste profesorul Lascar? Este de alta parere infocata prezentatoare de la postul public de televiziune sau distinsa sefa a clinicii de oftalmologie, care isi apara colegul de breasla? Are cumva alta opinie insusi profesorul Beuran, care de altfel a contestat public demiterea sa Repet, nu pune nimeni semne de intrebare asupra capacitatii profesionale a chirurgului recunoscut unanim nu numai de specialisti si de colegii domniei sale, ci chiar si de criticii sai, oricat ar fi de severi.Dar ne aflam precum in cazul unui campion olimpic, care a adus in tara numai medalii de aur si trofee castigatoare, dar, cand a depasit viteza legala pe autostrada, i s-a luat carnetul de conducere.Nimeni nu se atinge de medaliile lui, nici nu-i confisca trofeele dobandite, dar legea este aceeasi si egala pentru toti: ai gresit, platesti. Platesti exact pentru ce ai gresit, nu pentru altceva. La viitoarea olimpiada poate va mai primi inca o medalie, dar deocamdata, timp de trei luni, va circula cu tramvaiul.Cine sa raspunda in fata tragicului eveniment de la SUB? Tapul ispasitor? Acarul Paun? Sa asteptam pana se pronunta justitia intr-un proces care nu stim cat poate dura, daca in cazurile de coruptie dureaza cativa ani buni, iar in cazul mineriadelor chiar cateva decenii?Caci protestele de la SUB asta au in vizor. A murit un om, dar s-o lasam balta. Sub un anumit aspect, le-as da dreptate protestatarilor: n-o lasam si altadata balta? N-ar fi pentru prima oara. Dar s-au schimbat vremurile. Nu-mi vine sa cred intr-un protest de felul "noi, subalternii, il revendicam pe fostul nostru sef, intrucat ne e drag".Pastrand proportiile, asa ceva seamana cu mitingul "in alb" organizat candva de Dragnea, pentru ca baronii partidului sa declare public si zgomotos sustinerea sefului de atunci, aflat in conflict cu Justitia.Pentru noul Guvern, cazul de la Floreasca este nu numai un examen al corectitudinii politice, ci si un test al fermitatii. Sub acest aspect, ministrul Sanatatii a procedat corect, prezentand marti concluziile anchetei la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, care constata erori umane grave si repetate.Sa fim intelesi, nu ma opun dreptului de a contesta al nimanui, nici dreptului de a-si spune opinia oriunde si oricum, dar atunci cand sari in apararea celui de care vei depinde din nou in cazul cand demersul va reusi, simti ca ceva este putred in Danemarca.Victor Pitigoi