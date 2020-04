Protest la Ambulanta Mures: Mai multi pacienti suspecti de coronavirus au fost lasati in salvari si cate 5 ore

Manager: Se vor regla pe parcurs

Managerul SCJ Targu Mures, dr. Porav-Hodade Daniel, a declarat ca presiunea la care este supusa unitatea medicala este foarte mare, iar"Pana cand ne intram si noi in ritm, pentru ca nu este o viata usoara, mai apar anumite sincope pe care le rezolvam pe parcurs. Trebuie tinut cont ca ritmul in care se umple spitalul este foarte, foarte rapid. Si schimbarea de la suspect COVID, care sta singur intr-un salon, la confirmare, depinde foarte mult si de datele pe care le primim cu rezultatele, pozitive sau negative.Aceste probleme cu privire la ambulante nu sunt numai la noi. Si asta pentru ca, din pacate, spitalele se umplu foarte, foarte repede de suspecti. Daca avem saloane de 10 paturi, acolo, conform legii, trebuie sa stea numai un singur pacient suspect pana eventual se confirma. Si cred ca la un moment dat aceste blocaje vor aparea in multe parti si nu vad o solutie optima pe viitor de a pune acesti pacienti in spital", a declarat dr. Porav-Hodade Daniel.Managerul SCJ Mures a precizat ca aceste lucruri se vor regla pe parcurs, insa procedura in preluarea acestor pacienti este foarte greoaie, fiind nevoie de indeplinirea unor proceduri foarte stricte."Ii inteleg si pe ei, ca ambulantieri, la fel de bine, ii inteleg si pe medici si personalul de aici, pentru ca dupa ce se preda pacientul, scriptic dureaza circa o ora sa completezi si sa indeplinesti toate criteriile.", a mai spus dr. Porav-Hodade.Ambulantierii sustin ca este a treia zi in care asteapta si cate cinci ore ca pacientii pe care ii aduc sa fie preluati de SCJ Mures si ca, de fiecare data, in acest interval nu a coborat nici macar un medic pentru a vedea in ce stare sunt acestia.Pana joi, in judetul Mures au fost confirmate 146 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, iar opt persoane si-au pierdut viata.