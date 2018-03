Protest la usa Olgutei Vasilescu. Ce vor angajatii din sanatate si cat de departe sunt de salariile ca in Occident

Cum s-a ajuns aici si de ce sunt sporurile importante

De altfel, multi dintre cei care protesteaza o considera pe Lia Olguta Vasilescu principalul vinovat pentru situatia in care au ajuns, avand in vedere ca Legea Salarizarii a plecat de la ministerul pe care il conduce.Oamenii sunt nemultumiti ca aceasta lege discrimineaza diferitele categorii din sistemul de sanatate, prin aplicarea neuniforma a majorarilor salariale, si prevede si o limitare a sporurilor la un plafon de 30%, ceea ce va aduce pentru unii scaderea veniturilor, iar pentru altii amputarea serioasa a cresterilor "spectaculoase" pe care le-au promis guvernantii.Intre timp, pe langa pichetarile organizate de sindicate, diverse miscari de protest au loc in toata tara, de la scrisori adresate Guvernului si presedintelui PSD Liviu Dragnea, la greve spontane unde personalul medical refuza sa intre in sala de operatie.O astfel de situatie a avut loc luni, la Spitalul de Urgenta Constanta, unde medicii sectiei ATI au asigurat doar operatiile de urgenta, sistand programul pentru pacientii cu boli cronice. Si deja anestezistii din spitalele din intreaga tara au semnat memorii in care anunta Ministerul Sanatatii ca vor proceda la fel daca sporurile le vor fi taiate.Am stat de vorba cu Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, pentru a intelege cum s-a ajuns aici."Sporurile au fost acordate initial ca sa poata fi marite salariile medicilor din anumite sectii care aveau conditii mai grele de munca, ca sa reflecte acest lucru. Si au fost date sub forma de sporuri, si nu incadrate in legea de baza a salarizarii, pentru ca nu aveau buget pentru ele. Si atunci le luau din bugetul general, le puneau in bugetul Ministerului Sanatatii si Ministerul Sanatatii le dadea mai departe la spitale.Acum, prin Legea Salarizarii, ei au marit, dar doar pe hartie salariile. Odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, la specialitati precum anatomie patologica, medicina legala, urgenta etc, de fapt le-au scazut salariile. Acum, de la 1 martie, a intrat valoarea pentru 2022 si le vor mai creste putin veniturile, dar nu la valoarea pe care o aveau inainte, pentru ca in regulamentul de sporuri e prevazut pragul de 30% din masa salariala pe ordonator de credite", a rezumat situatia Raul Patrascu.Acesta ne-a explicat ca acum, practic, cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi cei care aveau sporurile cele mai mari, deci lucrau in conditiile cele mai grele, ceea ce poate declansa un nou puseu in ce priveste exodul cadrelor medicale si, totodata, nu-i va incuraja pe cei tineri sa-si aleaga asemenea specialitati."Unii poate nu vor primi nimic, altii putin mai mult. E ca un fel de taxa de solidaritate. Desi ei sunt medicii care lucreaza in conditiile cele mai grele, vorbim de HIV SIDA, psihiatrie cu pacienti care sunt violenti, de ATI-isti, care stau in vaporii aia in sala de operatie toata ziua si care sunt supusi sub stres continuu ca au urgente care vin pe banda rulanta.Ati vazut colegul de la ATI care a murit in garda. E foarte stresant pentru inima unui doctor sa faca si garzi din acestea, unde ai adrenalina care iti pompeaza in vene mereu si esti tot timpul stresat ca acum trebuie sa faci, acum sa resuscitezi, acum sa bagi medicamentul ala, si niciodata sa nu gresesti, ca e diferenta dintre viata si moarte. E o presiune extrema asupra corpului uman si pana la urma cedeaza.Si din punctul asta de vedere s-au acordat sporurile atunci, ca sa atraga mai multi tineri pentru asta. Acum din nou nu vor mai atrage, e o specialitate foarte solicitanta. Acum Guvernul le cere sa fie solidari, dar nu face aceasta solidarizare in functie de ierarhizare", a mai explicat Patrascu.Situatia cu care ne confruntam vine pe fondul anunturilor repetate, chiar si acum, ale guvernantilor, cum ca masurile le aduc medicilor salarii aproape de nivelul celor din Occident."E o mare pacaleala ca medicii or sa aiba salarii intre 3.000 si 5.000 de euro. Un medic cu maxima vechime va avea in jur de 9.000 de lei in mana, in conditiile in care acum face si 13.000 de lei. In Franta, tot sistem public, ar castiga vreo 12.000 de euro net. Nu se poate compara. Ca sa nu mai zic de Marea Britanie, SUA, Irlanda, unde sunt salarii si mai mari. In SUA, un medic cu cea mai mare vechime ar castiga si peste 100.000 de dolari pe luna in mana.Totul e o mare manipulare atent construita pentru oameni care zic ca 'voi acum aveti salarii nesimtite si tot nu ne tratati'. Si oricum, nu asta era problema pentru medici, ci ca sunt putini si nu au conditii. Va continua exodul medicilor, ceea ce va agrava acest lucru: medicii muncesc prea mult si sunt platiti prea putin, nu au conditii si nici timp sa se ocupe de toti pacientii, de unde vine si nemultumirea pacientilor.Pe cine sa dea vina? Ei vad doctorul in fata lor. Nu stiu cat de stricat e sistemul si nici n-ar trebui ei sa stie asta. Ei dau vina pe medici ca n-au timp sa-i vada, dar medicii n-au cum", a mai spus Raul Patrascu.Acesta isi pune semne de intrebare si asupra capacitatii Guvernului de a achita chiar si aceste salarii ce creeaza nemultumiri."Pana si aceste salarii - scazute la unele, crescute moderat la alte specialitati - nu stiu de unde le vor plati. Bugetul a ramas la fel, anul trecut am avut un deficit istoric de 3,8 miliarde de euro in sanatate. Ca sa fac o comparatie, in 2016, cand am fost noi la guvernare, am avut un deficit de 0,9 miliarde de euro".Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a admis, intr-un interviu acordat, ca exista o mutare a banilor de la sporuri la salarii, dar a sustinut ca nu este o problema. Mai mult, desi recunoaste ca Legea Salarizarii a scapat din vedere categorii cum sunt biologii sau chimistii, ea spune ca e o lege buna si sustine ca niciun medic nu pierde bani.. E adevarat, pentru anumite categorii, cresterea a fost spectaculoasa, pentru cei din zona aceasta, nu", ne-a declarat Pintea."In momentul in care faci o lege exista si scapari. S-au facut ajustari in plus/in minus. Este o problema si eu am luat-o la cunostinta. Incercam sa reglam lucrurile. O parte din lucruri se va rezolva (in sedinta de guvern de joi - n.red.). Este o lege buna, poate mai necesita anumite ajustari, dar cand cresti salariile atat de mult la o categorie de care ai nevoie, mi se pare anormal sa faci greva, si protest si scrisoare, sincer", a conchis ministrul Sanatatii.In sedinta de Guvern de joi, va fi aprobat regulamentul de sporuri, iar efectele sale exact vor fi cunoscute pe 15 aprilie, cand angajatii din sanatate isi vor primi fluturasii de salariu pe luna martie. Atunci vom vedea in ce fel se regleaza situatia sau daca vom asista la o greva generala in sistemul sanitar.