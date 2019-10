Protest #rezi al absolventilor de medicina, dupa amanarea rezidentiatului: Dorim putin respect in acest sistem defect

Ziare.

In Cluj-Napoca, participantii la protest s-au adunat, miercuri, pe Bulevardul Eroilor, avand masti chirugicale pe brat si pe fata, dar si pancarte cu mesaje precum "Cerem 8 decembrie o certitudine", "Am dorit putin respect in acest sistem defect, noi am vrea sa fie bine, dar politica ne tine", "Vrem sa profesam, nu vrem sa plecam", "Nu mai vrem sa fim someri". Unul dintre medicinisti a venit cu baietelul in carucior, pe care a lipit mesajul "Tata vrea sa fie rezident".Protestarii au scandat "Vrem respect", "Mama nu uita sa pui bani luna asta", "Vrem sa lucram in tara nu peste hotare", "Vrem sa profesam, nu vrem sa plecam".Mihai Oprea, unul dintre organizatorii actiunii, a declarat ca solicita factorilor de decizie, politicienilor, sa gaseasca o solutie astfel incat medicinistii sa nu depinda de semnatura unei persoane pentru sustinerea rezidentiatului."Se stia ca trebuie acest examen de multa vreme si avem nevoie sa se stabileasca o data clara pentru sustinerea rezidentiatului. Este dificil sa incercam sa ne concentram in situatii de genul acesta, in loc sa folosim timpul pentru a studia si pentru a ne pregati. Este anormal si chiar umilitor pentru noi sa fim amanati la nesfarsit si sa nu putem sa ajungem sa profesam meseria pentru care ne pregatim de sase ani de zile", a spus Oprea.Potrivit acestuia, multi absolventi ai UMF se gandesc sa plece in alta tara unde ar putea sa profeseze."Ne dorim, cei care suntem aici, sa avem posibilitatea sa muncim in aceasta tara", a mai spus Oprea.La Iasi, circa 50 de medicinisti au iesit in Piata Unirii. Acestia au fost imbracati in halate albe si au purtat masti chirurgicale pe care scria #rezi."Am venit pentru ca trebuia sa dam rezidentiatul pe data de 17 noiembrie si a fost mutat pe 8 decembrie si inca nu stim sigur daca il vom da si pentru ca numarul de locuri care ne-a fost acordat anul asta este mult mai mic decat cel de anul trecut. Nu avem o siguranta ca o sa intram in campul muncii din ianuarie, ca o sa avem un loc de munca stabil, ca o sa avem unde lucra, nu stim nimic", a spus Ioana, o absolventa a UMF Iasi."Ma gandesc sa plec din tara, pentru ca dupa sase ani in care parintii mei au investit in educatia mea, nu imi permit sa stau un an, asa ca daca nu se rezolva situatia asta, iau in calcul sa plec", a explicat Dragos, un alt absolvent.Sorina Pintea, ministru al Sanatatii in Guvernul Dancila, cazut in urma motiunii de cenzura, a anuntat, saptamana trecuta, ca examenul de rezidentiat, care ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 17 noiembrie, va fi amanat pentru 8 decembrie, deoarece la Ministerul Educatiei nu exista un ministru care sa semneze cele sapte ordine necesare organizarii probei.O actiune similara a avut loc si la Craiova.